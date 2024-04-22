سياسة
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مظاهرات مناصرة لفلسطين في أكثر من 100 مدينة وبلدة إسبانية
شهدت أكثر من 100 مدينة وبلدة في إسبانيا تظاهرات داعمة لفلسطين خلال عطلة نهاية الأسبوع. وخرج الإسبان إلى الشوارع في أكثر من 100 مكان، السبت والأحد، بدعوة من منظمة شبكة التضامن الإسبانية ضد احتلال فلسطين (RESCOP) غير الحكومية.
مظاهرات مناصرة لفلسطين في أكثر من 100 مدينة وبلدة إسبانية
مظاهرات مناصرة لفلسطين في أكثر من 100 مدينة وبلدة إسبانية / صورة: AA
22 أبريل 2024

شهدت أكثر من 100 مدينة وبلدة في إسبانيا تظاهرات داعمة لفلسطين خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وخرج الإسبان إلى الشوارع في أكثر من 100 مكان، السبت والأحد، بدعوة من منظمة شبكة التضامن الإسبانية ضد احتلال فلسطين (RESCOP) غير الحكومية.

ودعا المتظاهرون إلى "إنهاء الإبادة الجماعية في غزة ووقف إطلاق النار الفوري".

كما طالبوا الحكومة الإسبانية والمجتمع الدولي بـ"اتخاذ إجراءات عاجلة وملموسة وفعالة ضد إسرائيل ووقف تجارة السلاح معها ومقاطعة الشركات المشاركة في المجزرة".

ورفع المتظاهرون في العاصمة مدريد، الأعلام الفلسطينية، ونددوا بالتعاون الأمريكي والأوروبي مع إسرائيل.

وطالبت زعيمة حزب "بوديموس" إيوني بيلارا، من الاتحاد الأوروبي قطع جميع علاقاته مع الولايات المتحدة، والتوقف عن الرضوخ لها.

كما نددت بيلارا، بواشنطن التي قررت تقديم مساعدات لإسرائيل بقيمة 26 مليار دولار.

وتتواصل الحرب المدمرة على غزة مخلفة أكثر من 110 آلاف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين، وفق بيانات فلسطينية وأممية.​​​​​​​

مصدر:TRT عربي - وكالات
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