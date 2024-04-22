سياسة
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استطلاع رأي: ثلثا الإسرائيليين لا يصدقون ادعاءات نتنياهو عن نصر وشيك في غزة
أظهرت نتائج استطلاع للرأي أجرته القناة 13 العبرية أن ثلثي الإسرائيليين لا يصدقون ادعاءات رئيس الوزراء نتنياهو، عن تحقيق نصر في غزة، فيما أيَّد 63% من المشاركين في الاستطلاع إجراء انتخابات مبكرة.
استطلاع رأي: ثلثا الإسرائيليين لا يصدقون ادعاءات نتنياهو عن نصر وشيك في غزة
رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو / صورة: Reuters
22 أبريل 2024

أظهر استطلاع للرأي أن ثلثي الإسرائيليين لا يصدقون ادعاء رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، أن بلادهم تقترب من تحقيق نصر وشيك في حربها المستمرة على قطاع غزة منذ أكثر من 6 أشهر.

وحسب استطلاع للقناة "13" العبرية (خاصة) نشرت نتائجه على موقعها الإلكتروني، الأحد، فإن 68% من الإسرائيليين لا يصدقون نتنياهو حين يقول إن إسرائيل على بُعد خطوة من النصر.

وبينما قال 16% إنهم يصدقون نتنياهو، أجاب البقية بأنهم لا يعرفون، أو رفضوا الإجابة.

وصرّح نتنياهو، مراراً بأن "إسرائيل على بُعد خطوة أو قريبة جداً من النصر".

وقال نتنياهو، الأحد، إن تل أبيب "ستزيد في الأيام المقبلة الضغوط السياسية والعسكرية على حماس، وستوجه إليها مزيداً من الضربات المؤلمة".

وبوتيرة يومية، تعلن كتائب القسام، الجناح العسكري لحماس، قتل وجرح جنود إسرائيليين وتدمير آليات عسكرية، وتنشر مقاطع مصوَّرة توثِّق بعض هذه العمليات.

كما أظهر الاستطلاع أن 63% يؤيدون إجراء انتخابات مبكرة، فيما أيَّد 33% إجراءها في موعدها المحدد مسبقاً في أكتوبر/تشرين الأول 2026.

وتتهم المعارضة نتنياهو بالفشل في تحقيق أهداف الحرب على غزة، لا سيما القضاء على حركة حماس وإعادة الأسرى الإسرائيليين، وتقول إنه يحاول الاستمرار في السلطة.

في المقابل، يرفض نتنياهو دعوات المعارضة إلى انتخابات مبكرة، ويدّعي أن من شأنها "شلّ الدولة" وتجميد مفاوضات تبادل الأسرى مع حماس لفترة قد تصل إلى 8 أشهر.

وأيَّد 48% من الإسرائيليين إقالة وزير الأمن القومي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير، بسبب تصريحاته المثيرة للجدل، فيما رفض 35% منهم ذلك.

ويقول إسرائيليون إن تصريحات وسياسات بن غفير مسؤولة إلى حد كبير عن إشعال الأراضي الفلسطينية، ويتهمونه بمحاولة دفع إسرائيل إلى حرب ضد حزب الله وإيران.

ولم تتوفر على الفور معلومات بشأن حجم العينة ولا مدة إجراء الاستطلاع.

وتشن إسرائيل، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حرباً مدمرة على غزة، خلَّفت أكثر من 111 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة ودماراً هائلاً، حسب بيانات فلسطينية وأممية.

وتواصل إسرائيل حربها على غزة رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي بوقف إطلاق النار فوراً، ورغم مثولها أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب إبادة جماعية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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