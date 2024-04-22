سياسة
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بعد اعتقال طلاب جامعة كولومبيا.. جامعات دولية تدعم "مخيم التضامن مع غزة"
نظم طلاب في عدة جامعات حول العالم احتجاجات تضامن مع "مخيم التضامن مع غزة" في جامعة كولومبيا، عقب اعتقال أكثر من 100 طالب على خلفية دعمهم لغزة، وقالت كاري زاريمبا، عضو فرع "إس جي بي" الوطني بالجامعة، إن دعم الجامعات الأخرى غير مسبوق على الإطلاق.
بعد اعتقال طلاب جامعة كولومبيا.. جامعات دولية تدعم "مخيم التضامن مع غزة"
مظاهرات احتجاجية في جامعة كولومبيا دعماً لغزة / صورة: AA
22 أبريل 2024

تضامن طلاب عدة جامعات حول العالم مع "مخيم التضامن مع غزة" في جامعة كولومبيا، احتجاجاً على اعتقال أكثر من 100 طالب من حرم الجامعة على خلفية دعمهم غزة ومطالبتهم بوقف الحرب.

ودخل "مخيم التضامن مع غزة" في جامعة كولومبيا الأمريكية يومه الخامس، وأمضى الطلاب الليلة الماضية في الحرم الجامعي للاحتجاج على الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة، رغم مطالبة إدارة الجامعة بوقف الاحتجاج.

وبدأ الطلاب في جامعة ييل وجامعة كارولينا الجنوبية في تشابل هيل، مخيمات تضامنية مع "مخيم التضامن مع غزة" في جامعة كولومبيا.

وللتضامن مع طلاب جامعة كولومبيا، دعت لجنة التضامن مع فلسطين بجامعة هارفارد، ومنظمة المقاومة الأمريكية الإفريقية، وطلاب القانون من أجل فلسطين حرة، وطلاب الدراسات العليا من أجل فلسطين، واليهود من أجل فلسطين، واتحاد طلاب الدراسات العليا في جامعة هارفارد، الطلاب إلى الانضمام إلى الإضراب مساء السبت.

وكان فرع "إس جي بي" بجامعة براون الأمريكية استضاف "اعتصام الطوارئ" ظهر يوم الجمعة خارج الحرم الجامعي، فضلاً عن إصدار بيان يوم الخميس من أجل وقف إطلاق النار لدعم "مخيم التضامن مع غزة".

كما نظم فرع "إس جي بي" بجامعة ميامي "وقفة تضامنية" مع طلاب كولومبيا المعتقلين ظهر يوم الجمعة في حرمها الجامعي في أكسفورد بولاية أوهايو.

وفي جامعة ولاية أوهايو، دعا فرع "إس جي بي"، وجمعية المرأة الفلسطينية، و"يهود من أجل العدالة في فلسطين"، بالإضافة إلى "الاشتراكيون الثوريون المركزيون"، و"شباب أوهايو من أجل العدالة المناخية"، الطلاب إلى الانضمام إلى "احتجاج طارئ" ظهر الجمعة "دعماً للناشطين الطلابيين الشجعان في مخيمات التضامن بغزة".

من جانبها أصدرت جامعة ملبورن في أستراليا بياناً على موقع إنستغرام السبت، قالت فيه: "من الجانب الآخر من العالم، نحن جامعة ملبورن من أجل فلسطين، نعرب عن تضامننا الكامل والثابت مع الأعمال الشجاعة لطلاب كولومبيا من أجل العدالة في فلسطين".

وعلى أثر هذا التضامن قالت كاري زاريمبا، عضو فرع "إس جي بي" الوطني في جامعة كولومبيا، إن الدعم من الجامعات الأخرى في جميع أنحاء البلاد "غير مسبوق على الإطلاق".

والجمعة وقفت السلطات الأمريكية أكثر من 100 طالب خلال احتجاج نظموه في جامعة كولومبيا بمدينة نيويورك بعد أن سمحت رئيستها نعمت مينوش لشرطة نيويورك بإخلاء مخيم أقامه طلاب للاحتجاج على الحرب الإسرائيلية في غزة.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي تشن إسرائيل حرباً مدمرة على غزة خلفت أكثر من 110 آلاف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً، ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنّين، حسب بيانات فلسطينية وأممية.

وتواصل إسرائيل حربها رغم صدور قرار من مجلس الأمن بوقف إطلاق النار فوراً، ورغم مثولها أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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