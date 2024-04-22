أعلن حزب الله اللبناني إسقاط طائرة مُسيرة إسرائيلية كانت تُحلّق في المجال الجوي اللبناني، بعد استهدافها بصاروخ أرض-جوّ.

وقال الحزب في بيان الأحد، إن المُسيرة التي أُسقطت من طراز "هرمز 450" متعددة الحمولة وكانت "ترتكب اعتداءاتها على الأهالي الشرفاء والصامدين".

وأضاف حزب الله في بيانات منفصلة أن عناصره استهدفوا "نقاط انتشار جنود العدو الإسرائيلي جنوب موقع جل العلام بصواريخ بركان". كما استهدفوا "التجهيزات التجسسية المستحدَثة التي جرى رفعها في محيط ثكنة دوفيف بالأسلحة المناسبة، فأصابوها إصابةً مباشرة، مما أدى إلى تدميرها"، وفق البيانات.

كما أعلن الحزب استهداف "مبنى يستخدمه جنود العدو في مستعمرة شوميرا (بلدة طربيخا اللبنانية المحتلة) بالأسلحة المناسبة، رداً على اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل المدنية"، وفق بيان آخر له.

في السياق أكد جيش الاحتلال الإسرائيلي سقوط مُسيّرة تابعة له في جنوب لبنان بعد إصابتها بصاروخ أرض-جو، في إطار المواجهات المستمرة بين الطرفين منذ اندلاع الحرب في قطاع غزة.

وقال جيش الاحتلال، في بيان صباح الاثنين: "في وقت سابق الليلة الماضية أُطلق صاروخ أرض-جو نحو طائرة مُسيرة لسلاح الجو حلّقت في سماء لبنان وأصابها لتسقط داخل الأراضي اللبنانية".

وتابع "يجري التحقيق في الحادث"، مشيراً إلى أن طائرات حربية تابعة له "أغارت على الموقع الذي أُطلق الصاروخ من داخله".

وهي المرة الثانية خلال أبريل/نيسان، التي يؤكد فيها جيش الاحتلال الإسرائيلي سقوط طائرة مسيّرة تابعة له بنيران من حزب الله اللبناني.

كان الحزب قد أعلن مطلع الشهر الجاري، إسقاط مسيّرة "هرمز 900". وردّ جيش الاحتلال على ذلك بشنّ غارات في عمق الأراضي اللبنانية طالت محافظة البقاع شرقي البلاد.

و"تضامناً مع قطاع غزة" الذي يتعرض منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول لحرب إسرائيلية مدمِّرة بدعم أمريكي، يتبادل حزب الله وفصائل فلسطينية في لبنان مع جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفاً يومياً متقطعاً، أسفر عن قتلى وجرحى على جانبي الخط الأزرق الفاصل، معظمهم في لبنان.