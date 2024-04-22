سياسة
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تل أبيب تتهم شقيقة إسماعيل هنية بالتحريض على الإرهاب
وجَّه الادعاء العام الإسرائيلي، تهماً بـ"التحريض والتضامن مع جماعة إرهابية" إلى صباح عبد السلام هنية، شقيقة رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية. ويأتي ذلك بعد اعتقالها من منزلها في مدينة بئر السبع مطلع الشهر الجاري.
تل أبيب تتهم شقيقة إسماعيل هنية بالتحريض على الإرهاب
رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية / صورة: AA
22 أبريل 2024

اتهم الادعاء العام الإسرائيلي، الأحد، صباح عبد السلام هنية، شقيقة رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، بالتحريض والتضامن مع جماعة إرهابية، ذلك بعد اعتقالها من مقر إقامتها قرب مدينة بئر السبع في الأول من أبريل/نيسان الجاري.

ووفق لائحة الاتهام، فإن شقيقة هنية، أشادت بالهجوم الذي شنّته حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وأطلقت عليه عملية طوفان الأقصى.

كما ذكرت لائحة الاتهام أنه في صباح التاسع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أجرت صباح هنية عشرات الاتصالات، من بينها اتصال مع شقيقها إسماعيل هنية عبر تطبيق "واتساب".

ومن ضمن الرسائل المنسوبة إليها في لائحة الاتهام رسالة كتبت فيها "اللهم أحصهم واقتلهم ولا تترك منهم أحداً، يا الله".

كانت شرطة الاحتلال الإسرائيلي قد داهمت في الأول من أبريل/نيسان الجاري منزل شقيقة هنية في تل السبع على بُعد بضعة كيلومترات شرقي مدينة بئر السبع، ولاحقاً جرى تمديد اعتقالها.

وادَّعت شرطة الاحتلال وجهاز الأمن العام (الشاباك) الإسرائيليان من خلال بيان مشترك قالا فيه إنه جرى اعتقالها للاشتباه بأنها أجرت اتصالات بقياديين وناشطين في حركة حماس، وحرضت على تنفيذ "عمليات إرهابية" في إسرائيل.

يأتي ذلك فيما تواصل إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 حربها المدمرة على قطاع غزة، التي خلَّفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، وكارثة إنسانية ودماراً هائلاً في البنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة الجماعية".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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