دعت وزارة الخارجية التركية، إلى "حماية الكوكب، واتخاذ خطوات جادة نحو مستقبل أفضل".

جاء ذلك في منشور للخارجية التركية عبر صفحتها الرسمية على منصة إكس، قالت فيه: "كل خيار نتخذه لديه القدرة على تشكيل عالمنا".

وأضافت: "دعونا نتخذ خطوات قوية نحو مستقبل أكثر اخضراراً من خلال الإجراءات المستدامة، ويجب أن نلتزم حماية كوكبنا".

ويحتفل العالم باليوم العالمي للأرض في 22 أبريل/نيسان من كل عام بهدف زيادة الوعي المجتمعي بالقضايا البيئية، من خلال فاعليات مختلفة في دول العالم.

ويحلّ يوم الأرض هذا العام تحت عنوان "الكوكب مقابل البلاستيك"بهدف زيادة الوعي بأضرار التلوث البلاستيكي على صحة الإنسان والكوكب.

يأتي ذلك قبل إقرار معاهدة أممية تاريخية من شأنها أن تُنهي التلوث البلاستيكي، ومن المتوقع الاتفاق عليها بحلول نهاية عام 2024.

ودعا أكثر من 50 دولة إلى إنهاء التلوث البلاستيكي بحلول عام 2040.

في حين طالب منظمو يوم الأرض بخفض إنتاج جميع المواد البلاستيكية بنسبة 60% بحلول عام 2040.