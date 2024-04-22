سياسة
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بمشاركة 10 دول.. انطلاق مناورات "علم الصحراء 9" العسكرية في الإمارات
أفادت وزارة الدفاع الإماراتية بانطلاق مناورات عسكرية تهدف إلى رفع الكفاءة والجاهزية القتالية بمشاركة 10 دول بينها تركيا، تحت اسم "علم الصحراء 9", وتستمر لمدة 3 أسابيع.
بمشاركة 10 دول.. انطلاق مناورات "علم الصحراء 9" العسكرية في الإمارات
انطلاق تمرين "علم الصحراء 9" بمشاركة 10 دول بينها تركيا / صورة: وزارة الدفاع الإماراتية
22 أبريل 2024

انطلقت، الاثنين، مناورات عسكرية جوية تحت اسم "علم الصحراء 9"، وتستمر لمدة 3 أسابيع، بمشاركة 10 دول بينها تركيا، وذلك في إطار التعاون والتنسيق وتبادل الخبرات العسكرية بين الإمارات والدول المشاركة.

وأفادت الوزارة، عبر حسابها في منصة إكس، بـ"اكتمال وصول القوات الجوية من مختلف الدول الشقيقة والصديقة إلى أرض الإمارات وانطلاق التمرين المشترك متعدد الجنسيات (علم الصحراء 9) لعام 2024".

وبالإضافة إلى الإمارات، فإن الدول المشاركة هي: تركيا والسعودية وسلطنة عمان والكويت والولايات المتحدة وكوريا الجنوبية وفرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا.

ويهدف التمرين، الذي "يستمر لمدة ثلاثة أسابيع إلى رفع الكفاءة والجاهزية القتالية وتبادل الخبرات العسكرية وفق سيناريوهات متنوعة"، حسب الوزارة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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