التقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد، في العاصمة العراقية بغداد.

جاء ذلك في الزيارة الرسمية الأولى التي يُجريها الرئيس التركي إلى العراق، الاثنين، بعد 13 عاماً.

وشدد الرئيس التركي رجب أردوغان، خلال لقاء نظيره العراقي على ضرورة العمل المشترك للدول الإسلامية لوقف الحرب الإسرائيلية على غزة، مؤكداً أنّ الجهود متواصلة لوقف الظلم.

وخلال زيارته التي تستغرق يوماً واحداً، التقى أردوغان مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني.

وفي وقت سابق اليوم (الاثنين)، توجه الرئيس أردوغان برفقة وفد وزاري رفيع إلى العاصمة العراقية بغداد.

ويرافق أردوغان في زيارته إلى العراق، وزراء الخارجية هاكان فيدان والدفاع يشار غولر والداخلية علي يرلي قايا والتجارة عمر بولاط والنقل والبنية التحتية عبد القادر أورال أوغلو والزراعة والغابات إبراهيم يوماقلي والطاقة والموارد الطبيعية ألب أرسلان بيرقدار والصناعة والتكنولوجيا محمد فاتح قاجر، ورئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألطون ومستشار الرئيس للسياسات الخارجية والأمنية عاكف تشاغطاي قليج.

ومن المقرر أن يعقد أردوغان مؤتمراً صحفياً مع السوداني، ومن ثمَّ يوقِّعان على سلسلة من الاتفاقيات الثنائية بين البلدين.

وعلى جدول أعمال الزيارة ستُطرح 4 ملفات مهمة، هي: ملف المياه، وطريق التنمية، بالإضافة إلى الملف الأمني المتعلق بتنظيم PKK الإرهابي، وملف الشركات التركية، الذي يكتسب أهميته من قوة التبادلات التجارية بين العراق وتركيا، إلى جانب ملفات أخرى ستكون هي المهيمنة على زيارة الرئيس التركي بغداد.