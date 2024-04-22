سياسة
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بمناسبة 100 عام على بدء العلاقات.. رئيس ألمانيا يصل إلى إسطنبول
وصل الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير، إلى إسطنبول في زيارة رسمية بمناسبة مرور 100 عام على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين. ومن المرتقب أن يلتقي شتاينماير، نظيره التركي أردوغان في العاصمة أنقرة، ثالث أيام زيارته.
بمناسبة 100 عام على بدء العلاقات.. رئيس ألمانيا يصل إلى إسطنبول
بمناسبة 100 عام على بدء العلاقات.. رئيس ألمانيا يصل إلى إسطنبول / صورة: AA
22 أبريل 2024

وصل الرئيس الألماني، فرانك فالتر شتاينماير، إلى إسطنبول، الاثنين، في زيارة رسمية لتركيا تستمر 3 أيام.

وكان في مقدمة مستقبلي شتاينماير والوفد المرافق له في مطار إسطنبول الدولي، والي إسطنبول داود غُل، وسفير برلين لدى أنقرة يورغن شولتس، وسفير تركيا في ألمانيا أحمد باشار شن.

ومن المقرر أن يزور شتاينماير ولايات إسطنبول وغازي عنتاب وأنقرة خلال زيارته التي جاءت بمناسبة مرور 100 عام على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

ومن المتوقع أن يزور الرئيس شتاينماير محطة سيركجي للقطارات في إسطنبول، التي غادر عبرها آلاف العمال الأتراك إلى ألمانيا بالقطارات في إطار اتفاقية عمالة بين البلدين بداية الستينيات.

كما من المرتقب أن يعقد شتاينماير لقاءات مع خبراء حول تجربة الهجرة إلى ألمانيا، ويناقش العلاقات الاقتصادية بين البلدين مع ممثلي الشركات الألمانية.

ومن المقرر أيضاً أن يلتقي شتاينماير ممثلي عالم الأعمال والعلوم والفنون والأدب والدوائر الرياضية والمنظمات غير الحكومية في تركيا.

وفي اليوم الثاني، يزور شتاينماير مخيم ضحايا الزلزال ومدرسة بُنيت بدعم ألماني في ولاية غازي عنتاب جنوبي البلاد، ويحضر فيها احتفالات مقامة بمناسبة "عيد الطفل والسيادة الوطنية" الموافق لـ23 أبريل/نيسان من كل عام.

ومن المرتقب أن يلتقي شتاينماير نظيره التركي رجب طيب أردوغان في العاصمة أنقرة (الأربعاء)، ثالث أيام زيارته.

وفي إطار زيارته أنقرة، من المنتظر أن يزور شتاينماير جامعة أنقرة، وأن يضع إكليلاً من الزهور على ضريح مصطفى كمال أتاتورك، مؤسس الجمهورية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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