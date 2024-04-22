استُشهد وأُصيب عدد من الفلسطينيين، فجر الاثنين، في اليوم الـ199 من عدوان الاحتلال الإسرائيلي على غزة، حيث طالت عمليات القصف الإسرائيلية مناطق متفرقة وسط وجنوب القطاع، فيما قالت وزارة الصحة بغزة إن الاحتلال ارتكب 6 مجازر جديدة ضد العائلات في القطاع.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، بارتفاع عدد الشهداء في غارات إسرائيلية على منزلين في رفح إلى 26 بينهم 16 طفلاً و6 نساء.

وأكدت الوكالة أن طائرات الاحتلال الحربية قصفت منزلاً لعائلة النويري في مخيم النصيرات، مما أدى إلى استشهاد 7 مواطنين.

واستهدف القصف المدفعي الإسرائيلي شرقي مخيم المغازي وسط قطاع غزة، بالتزامن مع استهداف غارة إسرائيلية المنطقة الجنوبية الشرقية لخان يونس جنوبي القطاع.

كما استهدفت غارة إسرائيلية شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، وأخرى استهدفت مدخل مخيم البريج وسط قطاع غزة.

وأُصيب عدد من المدنيين جراء قصف إسرائيلي استهدف محيط مقبرة السوارحة في مخيم النصيرات، وإثر استهداف منزل في منطقة البروك بدير البلح وسط قطاع غزة.

وطال القصف الإسرائيلي حي الزيتون جنوب مدينة غزة، ومنطقة المواصي غربي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

قصف مستشفى ومسجد

وقال مستشفى "العودة" في مخيم النصيرات، وسط القطاع، في تصريح صحفي، إن الطائرات الإسرائيلية "استهدفت مقر إدارة المستشفى فجر الاثنين، مرتين، مما أدى إلى إلحاق أضرار كبيرة به".

وأضاف أن "القصف أدى إلى تعطيل منظومة الطاقة الشمسية التي تزود المستشفى بالكهرباء، بالإضافة إلى تلف كبير في خزانات المياه والوقود والمصعد الكهربائي".

في سياق متصل، قصفت الطائرات الإسرائيلية مسجد "التقوى" في مخيم البريج (وسط)، مما أدى إلى تدميره بشكل كامل، دون أن يسفر ذلك عن وقوع إصابات.

انتشال جثامين من مجمع ناصر

وأعلن الدفاع المدني في قطاع غزة انتشال جثامين أكثر من 283 شهيداً فلسطينياً من مقبرة جماعية بمجمع ناصر الطبي، في مدينة خان يونس جنوبي القطاع.

وقال الدفاع المدني في بيان، الاثنين، إن الجثامين تعود لفلسطينيين من مختلف الفئات والأعمار، لافتاً إلى أن قوات الاحتلال قتلتهم في أثناء اقتحامها المجمع، ودفنتهم بشكل جماعي داخله.

وأكدت قوات الدفاع المدني استمرار عمليات البحث وانتشال باقي الشهداء، إذ ما زال عدد كبير منهم في المجمع، حسب البيان.

ارتفاع حصيلة شهداء الحرب

من جانبها أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، الاثنين، ارتفاع حصيلة شهداء العدوان الإسرائيلي إلى "34 ألفاً و151 شهيداً و77 ألفاً و84 إصابة" منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وقالت الوزارة، عبر تقرير إحصائي في اليوم الـ199 للحرب: "الاحتلال الإسرائيلي يرتكب 6 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها إلى المستشفيات 54 شهيداً و 104 إصابات خلال الـ24 ساعة الماضية".

وشددت على أنه "ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تشن إسرائيل حرباً مدمِّرة على غزة خلَّفت أكثر من 100 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً، ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين، حسب بيانات فلسطينية وأممية.

وتواصل إسرائيل حربها رغم صدور قرار من مجلس الأمن بوقف إطلاق النار فوراً، وكذلك رغم مثولها أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية".