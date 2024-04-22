سياسة
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أكثر من 27 مليون مسافر عبر مطارَي إسطنبول في الربع الأول من 2024
أظهرت بيانات تركية رسمية أن 27 مليوناً و104 آلاف و54 شخصاً سافروا عبر مطارَي إسطنبول خلال الربع الأول من العام الجاري 2024.
أكثر من 27 مليون مسافر عبر مطارَي إسطنبول في الربع الأول من 2024
أكثر من 27 مليون مسافر عبر مطارات إسطنبول في الربع الأول من 2024 / صورة: AP
22 أبريل 2024

حقق مطارا إسطنبول وصبيحة غوكتشن رقماً قياسياً في عدد المسافرين في الربع الأول من 2024.

جاء ذلك حسب بيانات من الموقع الإلكتروني الرسمي للمديرية العامة لإدارة المطارات الحكومية.

وبلغ عدد المسافرين في الربع الأول من العام الجاري، 27 مليوناً و104 آلاف و54 مسافراً، أي بزيادة بلغت 13% مقارنةً مع الفترة نفسها من العام الماضي.

وبلغ عدد المسافرين من مطار إسطنبول في الربع الأول من العام الجاري 17 مليوناً و671 ألفاً و971 مسافراً، بنسبة زيادة 9% مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي.

أما عدد المسافرين من مطار صبيحة غوكتشن في الفترة المذكورة فبلغ 9 ملايين و432 ألفاً و83 مسافراً، بنسبة زيادة 22% مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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