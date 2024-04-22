حقق مطارا إسطنبول وصبيحة غوكتشن رقماً قياسياً في عدد المسافرين في الربع الأول من 2024.

جاء ذلك حسب بيانات من الموقع الإلكتروني الرسمي للمديرية العامة لإدارة المطارات الحكومية.

وبلغ عدد المسافرين في الربع الأول من العام الجاري، 27 مليوناً و104 آلاف و54 مسافراً، أي بزيادة بلغت 13% مقارنةً مع الفترة نفسها من العام الماضي.

وبلغ عدد المسافرين من مطار إسطنبول في الربع الأول من العام الجاري 17 مليوناً و671 ألفاً و971 مسافراً، بنسبة زيادة 9% مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي.

أما عدد المسافرين من مطار صبيحة غوكتشن في الفترة المذكورة فبلغ 9 ملايين و432 ألفاً و83 مسافراً، بنسبة زيادة 22% مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي.