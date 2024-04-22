سياسة
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بعد ضربات عسكرية متبادلة.. الرئيس الإيراني يصل إلى باكستان لإصلاح العلاقات
بدأ الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي زيارة رسمية إلى باكستان الاثنين، لتعزيز التعاون التجاري والدبلوماسي بين البلدين، وذلك عقب توتر في العلاقات وضربات عسكرية متبادلة غير مسبوقة في مطلع العام الجاري.
بعد ضربات عسكرية متبادلة.. الرئيس الإيراني يصل إلى باكستان لإصلاح العلاقات
الرئيس الإيراني يصل إلى باكستان لإصلاح العلاقات / صورة: Reuters
22 أبريل 2024

وصل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، إلى العاصمة الباكستانية إسلام آباد، الاثنين، في زيارة رسمية تستغرق 3 أيام وسط إجراءات أمنية مشددة، حسب ما أفادت وزارة الخارجية الإيرانية.

من جانبها، قالت وزارة الخارجية الباكستانية، في بيان: "ترافق الرئيس الإيراني زوجته ووفد رفيع المستوى"، موضحة أن الوفد يضم أيضاً وزير الخارجية وأعضاء آخرين في الحكومة ومسؤولين كباراً.

وأضافت أن رئيسي، سيلتقي رئيس الوزراء شهباز شريف، ومسؤولين آخرين إلى جانب زيارة مدينة لاهور بشرق البلاد ومدينة كراتشي الساحلية بجنوب البلاد.

وأغلقت السلطات طرقاً سريعة رئيسية في إسلام آباد في إطار الإجراءات الأمنية استعداداً لوصول رئيسي، كما أعلنت الحكومة عطلة رسمية في كراتشي.

وقبل مغادرته إيران، أعلن رئيسي أن هذه الزيارة تهدف إلى تعزيز التجارة بين البلدين ورفعها في نهاية المطاف إلى 10 مليارات دولار، مقارنة بنحو 2.5 مليار دولار حالياً.

وقال: "علاقاتنا الاقتصادية ليست على مستوى علاقاتنا السياسية".

كذلك سيبحث الطرفان مشروع إنشاء خط أنابيب لنقل الغاز تقدّر كلفته بـ7.5 مليارات دولار وبدأ العمل فيه عامَ 2013، لكن غياب الموارد المالية يحول دون إنجاز باكستان الشق المتعلق بها من المشروع.

وكانت إسلام آباد منحت في فبراير/شباط الضوء الأخضر لبدء إنشاء قسم أول بطول 80 كيلومتراً لتفادي دفع غرامات مقدّرة بمليارات الدولارات لطهران بسبب التأخر في إنجاز الأعمال، إلا أن واشنطن التي تفرض عقوبات اقتصادية واسعة على طهران، كررت في مارس/آذار معارضتها هذا المشروع.

وتمثل زيارة رئيسي خطوة رئيسية نحو تطبيع العلاقات مع إسلام آباد، وتأتي في وقت تسعى فيه الدولتان إلى إصلاح العلاقات بعد تبادلهما ضربات عسكرية غير مسبوقة هذا العام.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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