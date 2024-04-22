سياسة
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ضمن جولة آسيوية.. قطر والفلبين توقعان اتفاقيات ومذكرات تفاهم مشتركة
عقد أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ورئيس الفلبين فرديناند ماركوس جونيور، جلسة مباحثات رسمية بقصر مالاكانانغ الرئاسي في العاصمة مانيلا، وشهدا مراسم تبادل عدد من الاتفاقيات بين البلدين.
ضمن جولة آسيوية.. قطر والفلبين توقعان اتفاقيات ومذكرات تفاهم مشتركة
الدوحة ومانيلا توقعان اتفاقيات ومذكرات تفاهم مشتركة / صورة: Reuters
22 أبريل 2024

شهد أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ورئيس الفلبين فرديناند ماركوس جونيور، الاثنين، توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم وتعاون بين البلدين.

وأقيمت المراسم في القصر الرئاسي بالعاصمة الفلبينية مانيلا، المحطة الأولى للشيخ تميم ضمن جولة في 3 دول آسيوية، وفق وكالة الأنباء القطرية الرسمية.

ومن الاتفاقيات والمذكرات الموقعة بين البلدين: اتفاقية الإعفاء من متطلبات التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والرسمية، ومذكرة تفاهم للتعاون في مجال الرياضة.

كما تضمنت مذكرات تفاهم في مجالات الشباب، ومكافحة الاتجار بالبشر، والتعاون الفني وبناء القدرات في مجال تغير المناخ، والسياحة، وفاعليات الأعمال، والاعتراف المتبادل بشهادات البحارة.

وتزامنت زيارة أمير قطر لمانيلا مع الذكرى الثالثة والأربعين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين عام 1981، وفق معلومات رسمية.

وفي وقت لاحق الاثنين، غادر الشيخ تميم مانيلا متوجهاً إلى دكا عاصمة بنغلاديش، حسب الوكالة. ومن المقرر أن يختتم جولته الآسيوية في نيبال.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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