أعرب وزير التجارة التركي عمر بولاط عن رغبة بلاده في ترقية وتعزيز علاقاتها مع العراق إلى أعلى المستويات في المجالات والقطاعات كافة.

جاء ذلك في منشور على منصة إكس، علق فيه على محادثاته مع نظيره العراقي أثير داود سلمان الغريري، الاثنين، في العاصمة العراقية بغداد التي يزورها ضمن وفد الرئيس رجب طيب أردوغان.

وأكد بولاط أن محادثاته مع نظيره العراقي كانت مثمرة وبنّاءة للغاية.

وأشار إلى أن تركيا اتخذت قرارات مهمة لإقامة شراكات عميقة الجذور مع العراق في جميع المجالات، لا سيما التجارة والخدمات اللوجستية والمقاولات والاستثمارات والطاقة والسياحة.

وتابع: "عازمون على الارتقاء بعلاقاتنا مع العراق، أحد أهم الشركاء التجاريين لبلادنا، إلى مستويات أعلى بكثير، وقد بلغ حجم التجارة بيننا 20 مليار دولار في عام 2023 ونفذ مقاولونا 1101 مشروع بقيمة 34.6 مليار دولار في العراق".

ووصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، صباح الاثنين، إلى العاصمة العراقية بغداد برفقة عدد كبير من الوزراء الأتراك للقاء المسؤولين العراقيين.

ومن المقرر أن يجري خلال الزيارة التوقيع على عدد من الاتفاقيات الثنائية بين الجانبين التركي والعراقي.