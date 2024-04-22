سياسة
2 دقيقة قراءة
وزير التجارة التركي: عازمون على الارتقاء بالعلاقات مع العراق لأعلى مستوى
قال وزير التجارة التركي عمر بولاط إن بلاده ترغب في تعزيز وترقية علاقاتها مع العراق إلى أعلى المستويات، لافتاً إلى اتخاذ قرارات مهمة لإقامة شراكات عميقة الجذور مع العراق في جميع المجالات.
وزير التجارة التركي: عازمون على الارتقاء بالعلاقات مع العراق لأعلى مستوى
وزير التجارة التركي يعلن عزم بلاده على الارتقاء بالعلاقات مع العراق لأعلى مستوى / صورة: AA
22 أبريل 2024

أعرب وزير التجارة التركي عمر بولاط عن رغبة بلاده في ترقية وتعزيز علاقاتها مع العراق إلى أعلى المستويات في المجالات والقطاعات كافة.

جاء ذلك في منشور على منصة إكس، علق فيه على محادثاته مع نظيره العراقي أثير داود سلمان الغريري، الاثنين، في العاصمة العراقية بغداد التي يزورها ضمن وفد الرئيس رجب طيب أردوغان.

وأكد بولاط أن محادثاته مع نظيره العراقي كانت مثمرة وبنّاءة للغاية.

وأشار إلى أن تركيا اتخذت قرارات مهمة لإقامة شراكات عميقة الجذور مع العراق في جميع المجالات، لا سيما التجارة والخدمات اللوجستية والمقاولات والاستثمارات والطاقة والسياحة.

وتابع: "عازمون على الارتقاء بعلاقاتنا مع العراق، أحد أهم الشركاء التجاريين لبلادنا، إلى مستويات أعلى بكثير، وقد بلغ حجم التجارة بيننا 20 مليار دولار في عام 2023 ونفذ مقاولونا 1101 مشروع بقيمة 34.6 مليار دولار في العراق".

ووصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، صباح الاثنين، إلى العاصمة العراقية بغداد برفقة عدد كبير من الوزراء الأتراك للقاء المسؤولين العراقيين.

ومن المقرر أن يجري خلال الزيارة التوقيع على عدد من الاتفاقيات الثنائية بين الجانبين التركي والعراقي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us