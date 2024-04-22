أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي بدأ زيارة رسمية للعراق صباح الاثنين، أن "الأمن والتعاون بمكافحة الإرهاب من بين أهم البنود المطروحة على جدول أعمالنا"، معرباً عن ثقته بأن زيارته لبغداد والاتفاقيات التي أبرمها هناك ستشكل نقطة تحول في العلاقات التركية-العراقية.

وقال أردوغان خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني: "تشاورنا حول الخطوات المشتركة التي يمكن اتخاذها ضد تنظيم PKK الإرهابي الذي يستهدف تركيا من الأراضي العراقية".

وشدد كذلك على أن اتفاقية الإطار الاستراتيجي للتعاون المشترك التي وقّعها مع رئيس الوزراء العراقي تشكل خارطة طريق قوية، وتقود إلى تعزيز العلاقات الاستراتيجية ومحاربة الإرهاب.

وأردف الرئيس التركي: "وقعنا مذكرات كذلك بشأن الزراعة والمواصلات والأمن والتجارة وغيرها من القطاعات وهي تؤسس لعلاقات وشراكات جديدة والاتفاقيات ستدخل حيز التنفيذ بقوة".

وعلى الصعيد الاقتصادي، أشار أردوغان إلى أنه ناقش مع السوداني سبل تعزيز التجارة التي بلغ حجمها العام الماضي 20 مليار دولار، مشدداً على أن "العراق أحد أبرز شركائنا التجاريين".

وبخصوص مشروع طريق التنمية، وصف أردوغان المشروع بـ"مهم جداً" مشيراً إلى أنه "سيسهم في استقرار المنطقة بشكل كبير لا سيما العراق".

سبل إنهاء المأساة الإنسانية في غزة

وعلى صعيد التطورات في قطاع غزة، أوضح الرئيس التركي أنه تناول مع رئيس وزراء العراق "المأساة الإنسانية التي تحدث في غزة، وانعكاساتها"،

وقال أردوغان: "نفعل كل ما بوسعنا ونبحث مع نظرائنا لوقف الدم، والظلم الذي تمارسه إسرائيل على فلسطين".

وتابع: "تشاورنا في تطورات الأوضاع على المحور الإسرائيلي-الإيراني، والتي تلقي بظلالها على خطر انتشار الحرب، ونجدد التذكير بضرورة الحد من التوترات وأهمية إنشاء دولة فلسطين المستقلة وفق حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وهي النقطة التي تعد مفتاح السلام في المنطقة".

من جهته، قال رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني: "لا يمكن أن نسمح بتنفيذ هجمات من أراضينا تجاه بلد آخر"، مشيراً إلى أنه اتفق مع الرئيس أردوغان على التعاون الأمني الذي من شأنه تحقيق استقرار البلدين.