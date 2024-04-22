نُقل 30 طفلاً من فاقدي السمع، الاثنين، من غرب سوريا للعلاج في تركيا، ضمن مبادرة سعودية إنسانية تشمل ما مجموعه 720 طفلاً، وبالتعاون مع منظمة الأمين الخيرية السورية ووزارة الصحة التركية.

وجرى تحديد أكثر من 720 طفلاً من فاقدي السمع وراثياً بشكل كامل، ضمن مبادرة أطلقتها منظمة الأمين ومركز الملك سلمان للأعمال الإنسانية، بالتعاون مع وزارة الصحة التركية.

وكانت معالجة هؤلاء الأطفال في مناطقهم قد تعذّرت نتيجة ظروف الحرب، إضافةً إلى التكلفة العالية التي تصل إلى 25 ألف دولار لزراعة حلزون (جهاز يُزرع داخل الأذن لتمكين الأصم من السمع).

وقدّمت المبادرة نقل 30 طفلاً مع أمهاتهم أو المسؤولين عنهم من سوريا عبر معبر الحمام الحدودي بمنطقة عفرين للعلاج في مستشفى الريحانية في مدينة الريحانية بولاية هطاي جنوبي تركيا لمدة 5 أيام، حيث ستُجرى لهم العمليات، ومن ثم إعادتهم إلى سوريا.

ويمثل نقل الـ30 طفلاً اليوم مرحلة أولى من المبادرة، على أن يجري توسيع المشروع ليشمل في مرحلة ثانية باقي الأطفال الـ720 في خطوة هي الأولى من نوعها.

ويستفيد من المبادرة عوائل الأطفال المنحدرين من إدلب وعفرين وأعزاز والباب شمال غرب سوريا.