سياسة
2 دقيقة قراءة
للعلاج من الصمم.. تركيا تستقبل 30 طفلاً سورياً في مستشفياتها
نُقل 30 طفلاً من فاقدي السمع، من غرب سوريا للعلاج في تركيا، ضمن مبادرة سعودية أطلقتها منظمة الأمين الخيرية السورية ومركز الملك سلمان للأعمال الإنسانية بالتعاون مع وزارة الصحة التركية، على أن تشمل 720 طفلاً.
للعلاج من الصمم.. تركيا تستقبل 30 طفلاً سورياً في مستشفياتها
30 طفلاً سورياً يبدؤون رحلة علاجهم من الصمم بدعم من الحكومة التركية / صورة: SyriaCivilDefe
22 أبريل 2024

نُقل 30 طفلاً من فاقدي السمع، الاثنين، من غرب سوريا للعلاج في تركيا، ضمن مبادرة سعودية إنسانية تشمل ما مجموعه 720 طفلاً، وبالتعاون مع منظمة الأمين الخيرية السورية ووزارة الصحة التركية.

وجرى تحديد أكثر من 720 طفلاً من فاقدي السمع وراثياً بشكل كامل، ضمن مبادرة أطلقتها منظمة الأمين ومركز الملك سلمان للأعمال الإنسانية، بالتعاون مع وزارة الصحة التركية.

وكانت معالجة هؤلاء الأطفال في مناطقهم قد تعذّرت نتيجة ظروف الحرب، إضافةً إلى التكلفة العالية التي تصل إلى 25 ألف دولار لزراعة حلزون (جهاز يُزرع داخل الأذن لتمكين الأصم من السمع).

وقدّمت المبادرة نقل 30 طفلاً مع أمهاتهم أو المسؤولين عنهم من سوريا عبر معبر الحمام الحدودي بمنطقة عفرين للعلاج في مستشفى الريحانية في مدينة الريحانية بولاية هطاي جنوبي تركيا لمدة 5 أيام، حيث ستُجرى لهم العمليات، ومن ثم إعادتهم إلى سوريا.

ويمثل نقل الـ30 طفلاً اليوم مرحلة أولى من المبادرة، على أن يجري توسيع المشروع ليشمل في مرحلة ثانية باقي الأطفال الـ720 في خطوة هي الأولى من نوعها.

ويستفيد من المبادرة عوائل الأطفال المنحدرين من إدلب وعفرين وأعزاز والباب شمال غرب سوريا.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us