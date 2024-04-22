سياسة
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بحضور أردوغان والسوداني.. توقيع مذكرة تفاهم رباعية بشأن "طريق التنمية"
حضر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني مراسم توقيع مذكرة تفاهم رباعية في بغداد بين العراق وتركيا وقطر والإمارات تخص مشروع طريق التنمية الاستراتيجي، كما حضر المراسم أعضاء الوفدين التركي والعراقي من وزراء ومستشارين.
بحضور أردوغان والسوداني.. توقيع مذكرة تفاهم رباعية بشأن "طريق التنمية"
توقيع مذكرة تفاهم رباعية للتعاون بـ"طريق التنمية" بين العراق وتركيا وقطر والإمارات في بغداد / صورة: AA
22 أبريل 2024

أبرم كل من تركيا والعراق وقطر والإمارات، الاثنين، مذكرة تفاهم رباعية للتعاون حول مشروع "طريق التنمية".

وجرى توقيع المذكرة في القصر الجمهوري بالعاصمة بغداد، برعاية الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني.

وشارك في حفل التوقيع وزراء النقل والبنية التحتية التركي عبد القادر أورال أوغلو، والنقل العراقي رزاق محيبس السعداوي، والمواصلات القطري جاسم بن سيف السليطي، والطاقة والبنية التحتية الإماراتي سهيل محمد المزروعي.

ووصل الرئيس أردوغان صباح الاثنين إلى العاصمة بغداد رفقة عدد كبير من الوزراء الأتراك للقاء المسؤولين العراقيين.

ومشروع "طريق التنمية" عبارة عن طريق بري وسكة حديد تمتد من العراق إلى تركيا وموانيها، يبلغ طول الطريق 1200 كيلومتر داخل العراق، ويهدف إلى نقل البضائع بين أوروبا ودول الخليج.

وسيسهم المشروع في تحفيز النمو الاقتصادي وتعزيز علاقات التعاون الإقليمي والدولي من خلال تحقيق التكامل الاقتصادي والسعي نحو اقتصاد مستدام بين الشرق والغرب، كما سيعمل على زيادة التجارة الدولية وتسهيل التنقل والتجارة، وتوفير طريق نقل تنافسي جديد، وتعزيز الرخاء الاقتصادي الإقليمي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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