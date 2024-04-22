سياسة
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خلال زيارة أردوغان.. 26 اتفاقية بين تركيا والعراق في مختلف المجالات
أبرمت تركيا والعراق 26 اتفاقية في مجالات مختلفة، خلال زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى بغداد، إذ وقّع كذلك مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني "مذكرة تفاهم بشأن الإطار الاستراتيجي" و"اتفاقاً إطارياً للتعاون في مجال المياه" بين البلدين.
خلال زيارة أردوغان.. 26 اتفاقية بين تركيا والعراق في مختلف المجالات
توقيع 26 اتفاقية بين تركيا والعراق في مختلف المجالات خلال زيارة أردوغان لبغداد / صورة: AA
22 أبريل 2024

شهدت زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى العراق، الاثنين، توقيع 26 اتفاقية بين البلدين في مجالات مختلفة.

وأقيم حفل التوقيع عقب لقاء جمع الرئيس أردوغان ورئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني في القصر الجمهوري بالعاصمة بغداد.

ووقع أردوغان والسوداني على "مذكرة تفاهم بشأن الإطار الاستراتيجي" و"اتفاق إطاري للتعاون في مجال المياه" بين البلدين.

كما وقع مسؤولون في البلدين 24 اتفاقية تعاون في مجالات التجارة والسياحة والتعليم والصحة والأمن والعلوم والتكنولوجيا والاستثمار والرياضة وغيرها.

وفي وقت سابق اليوم، وصل أردوغان برفقة وفد وزاري رفيع إلى بغداد، وقد التقى نظيره عبد اللطيف رشيد ورئيس الوزراء محمد شياع السوداني.

وعقب إتمام لقاءاته في بغداد، من المقرر أن يتوجه الرئيس أردوغان برفقة الوفد إلى مدينة أربيل بإقليم كردستان شمالي العراق.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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