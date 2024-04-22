سياسة
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جولة محادثات تركية-يونانية جديدة لـ"بناء الثقة" في أثينا
عقدت تركيا واليونان جولة جديدة من محادثات بناء الثقة، الاثنين، بمقر وزارة الدفاع اليونانية في أثينا، استعرضتا خلالها الخطة التنفيذية لعام 2025 للإجراءات التي جرى الاتفاق عليها سابقاً هذا العام.
جولة محادثات تركية-يونانية جديدة لـ"بناء الثقة" في أثينا
تركيا واليونان تجريان جولة محادثات جديدة بشأن "بناء الثقة" / صورة: وزارة الدفاع التركية
22 أبريل 2024

أجرى وفدان من تركيا واليونان جولة جديدة من محادثات "إجراءات بناء الثقة"، الاثنين، بمقر وزارة الدفاع اليونانية في أثينا.

وأعلنت وزارة الدفاع التركية أن الوفدين ضمّا سفراء وضباطاً عسكريين رفيعي المستوى، ومسؤولين آخرين.

وقالت الوزارة في بيان إن الجانبين استعرضا الإجراءات التي جرى الاتفاق عليها سابقاً خلال العام الجاري، وناقشا الخطة التنفيذية لعام 2025، مضيفاً أن “الاجتماع عقد بروح إيجابية. وستستضيف تركيا الاجتماع المقبل".

وفي ديسمبر/كانون الأول 2023، خلال زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى اليونان، وقّع البلدان على "إعلان أثينا" بشأن العلاقات الودية وحسن الجوار.

وشدد الإعلان على ضرورة مواصلة الجهود لتحسين العلاقات بما يعود بالنفع على البلدين في إطار الصداقة والثقة المتبادلة.

واتفق الجانبان على مواصلة المشاورات البنّاءة والهادفة على أساس الحوار السياسي وجدول الأعمال الإيجابي وتدابير بناء الثقة، والامتناع عن الأفعال والتصريحات التي قد تقوض روح الإعلان.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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