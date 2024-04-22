سياسة
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تركيا وأمريكا تستأنفان مشاوراتهما حول مكافحة الإرهاب
قالت مصادر دبلوماسية تركية إن أنقرة وواشنطن استأنفتا مشاوراتهما بشأن ملف مكافحة الإرهاب، وذلك بعد عقد اجتماعات في إطار الآلية الاستراتيجية بين البلدين في أنقرة، حيث أكدت تركيا خلالها عزمها مكافحة جميع أشكال الإرهاب ومظاهره.
تركيا وأمريكا تستأنفان مشاوراتهما حول مكافحة الإرهاب
أكدت مصادر دبلوماسية تركية أن أنقرة ستواصل حربها على الإرهاب باعتبارها دولة تتمتع بخبرة واسعة في هذا المجال / صورة: AA
22 أبريل 2024

استأنفت تركيا مشاوراتها مع الولايات المتحدة الأمريكية حول “مكافحة الإرهاب”، والعلاقات الثنائية، فيما التقى وفدان من مسؤولي البلدين، في العاصمة التركية أنقرة، لبحث التحركات المشتركة.

وقالت مصادر دبلوماسية تركية، إن اجتماعات الآلية الاستراتيجية التي استؤنفت الاثنين بين تركيا والولايات المتحدة بشأن مكافحة الإرهاب تهدف إلى "مكافحة جميع أشكال الإرهاب ومظاهره".

وشارك في اجتماعات الآلية الاستراتيجية التي عقدت في أنقرة، السفيرة إليزابيث ريتشارد، منسقة مكافحة الإرهاب بوزارة الخارجية الأمريكية، حيث جرى تبادل وجهات النظر حول الموضوع.

وبحث المسؤولون الأتراك والأمريكيون في الاجتماع الذي شارك فيه عدد من المؤسسات ذات الصلة العديد من القضايا المتعلقة بالأمن القومي، بما في ذلك مكافحة تنظيمات داعش وPKK/YPG/PYD وDHKP/C وغولن الإرهابية.

وفي هذا الصدد، أشارت المصادر الدبلوماسية إلى أن تركيا ستواصل حربها على الإرهاب باعتبارها دولة تتمتع بخبرة واسعة في هذا المجال، وستواصل تعاونها الصادق مع حلفائها للقضاء على جميع أشكاله ومظاهره.

يذكر أنه في مارس/آذار الماضي، ترأس وزير الخارجية التركي هاكان فيدان ونظيره الأمريكي أنتوني بلينكن الاجتماع السابع للآلية الاستراتيجية بين البلدين، الذي عُقد في واشنطن حيث ناقشوا مجموعة من الملفات من أبرزها مكافحة الإرهاب.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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