سياسة
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أردوغان يلتقي قادة إقليم شمال العراق ويبحث معهم ملفات إقليمية ودولية
التقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عدداً من قادة إقليم شمال العراق في أربيل، في إطار زيارة وُصفت بالتاريخية إلى البلاد، وبحث معهم موضوعات تخص علاقات الجانبين وبعض التحديات وملفات إقليمية ودولية ومكافحة الإرهاب.
أردوغان يلتقي قادة إقليم شمال العراق ويبحث معهم ملفات إقليمية ودولية
أردوغان يلتقي رئيس إقليم شمال العراق نجيرفان بارزاني ورئيس الوزراء مسرور بارزاني في أربيل / صورة: الرئاسة التركية
22 أبريل 2024

التقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الاثنين، رئيس إقليم شمال العراق نجيرفان بارزاني ورئيس الوزراء مسرور بارزاني.

جاء ذلك على هامش زيارته إلى مدينة أربيل بإقليم شمال العراق، المحطة الثانية في زيارته الرسمية إلى العراق، حسب بيان نشرته دائرة الاتصال في الرئاسة التركية على منصة إكس.

وأشار البيان إلى أن أردوغان التقى رئيسَ إقليم شمال العراق نجيرفان بارزاني ورئيس وزراء الإقليم والوفد المرافق لهم في أربيل.

وذكر أنه جرى خلال اللقاء مناقشة القضايا الإقليمية والعالمية ومكافحة الإرهاب.

وأعرب أردوغان، حسب البيان، عن سروره بتقلص دائرة العنف في العراق، مؤكداً أن تركيا تولي الوحدة في الحرب ضد الإرهاب، بخاصة ضد تنظيم PKK الإرهابي، أهمية كبيرة.

ولفت إلى أنه جرى التوقيع على نصوص قانونية شاملة للغاية مع العراق، وأن منظور التعاون هذا يشمل أيضاً منطقة حكومة إقليم شمال العراق، وأن "طريق التنمية" الذي جرى الإعلان عنه للعالم من خلال مذكرة التفاهم الموقعة في بغداد سيخدم الرخاء والسلام في العراق بأكمله.

وقال: "إنه يتعين على إدارتَي بغداد وأربيل إقامة حوار صحي وعلاقة عمل دون السماح لأطراف ثالثة بالتدخل".

وكشف أردوغان عن رغبة تركيا في تحسين العلاقات التجارية مع حكومة إقليم شمال العراق، وذكر أنه من المهم فتح معبر أوفاكوي-فيشابور الحدودي مع العراق في أقرب وقت ممكن، وبدء مرور المركبات عبر بوابة ديريجيك-زيتي الحدودية.

كما أعرب الرئيس أردوغان عن اعتقاده بأهمية حماية حقوق ومصالح التركمان في المنطقة، بخاصة التمثيل السياسي لهم.

وفي وقت سابق وصل الرئيس التركي إلى مدينة أربيل بإقليم شمال العراق، قادماً من العاصمة بغداد.

والاثنين وصل أردوغان رفقة وفد وزاري رفيع إلى بغداد، حيث التقى نظيره عبد اللطيف رشيد ورئيس الوزراء محمد شياع السوداني، وتضمنت الزيارة توقيع سلسلة اتفاقيات ثنائية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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