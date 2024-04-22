غادر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان العراق، الاثنين، عائدا إلى بلاده عقب استكمال لقاءاته في بغداد وأربيل.

وكان في وداع الرئيس أردوغان في مطار أربيل الدولي، رئيس إقليم شمال العراق نجيرفان بارزاني ورئيس الوزراء مسرور بارزاني ووزراء حكومة الإقليم ومحافظ أربيل أوميد خوشناو، وموظفو القنصلية التركية لدى أربيل.

كما غادر العراق أيضا الوفد المرافق للرئيس أردوغان والذي ضم عددا كبيرا من الوزراء والمسؤولين.

ورافق أردوغان في زيارته إلى العراق، وزراء الخارجية هاكان فيدان والدفاع يشار غولر والداخلية علي يرلي قايا والتجارة عمر بولاط والنقل والبنية التحتية عبد القادر أورال أوغلو والزراعة والغابات إبراهيم يوماقلي والطاقة والموارد الطبيعية ألب أرسلان بيرقدار والصناعة والتكنولوجيا محمد فاتح قاجر.

كما ضم الوفد رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألطون ومستشار الرئيس للسياسات الخارجية والأمنية عاكف تشاغطاي قليج.

والاثنين وصل أردوغان رفقة وفد وزاري رفيع إلى بغداد حيث التقى نظيره عبد اللطيف رشيد ورئيس الوزراء محمد شياع السوداني.

وتضمنت زيارة الرئيس التركي توقيع 26 اتفاقية ثنائية، في مجالات مختلفة، وأقيم حفل التوقيع عقب لقاء جمع الرئيس أردوغان ورئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني في القصر الجمهوري بالعاصمة بغداد.

ووقع أردوغان والسوداني على "مذكرة تفاهم بشأن الإطار الاستراتيجي" و"اتفاق إطاري للتعاون في مجال المياه" ب ين البلدين.

كما وقع مسؤولون في البلدين 24 اتفاقية تعاون في مجالات التجارة والسياحة والتعليم والصحة والأمن والعلوم والتكنولوجيا والاستثمار والرياضة وغيرها.