شدد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، على أنّ أمن العراق وتركيا وحدة واحدة لا تتجزأ، مؤكداً عدم السماح لأي قوة بأن تستخدم بلاده "منطلقاً للاعتداء على الجوار".

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده، الاثنين، مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في العاصمة العراقية بغداد.

وأكد رئيس الوزراء العراقي: "نتمسك بعدم السماح لأي قوة بأن تستخدم أرض العراق منطلقاً للاعتداء على الجوار".

وأشار السوداني إلى أنه اتفق مع الرئيس أردوغان على التعاون الأمني الذي من شأنه تحقيق استقرار البلدين.

وأضاف: "سياستنا تعتمد على التوازن، ولدينا مبادئ تقوم على أساس المصالح المشتركة وحسن الجوار".

وأشار إلى أنّ التعاون الأمني سيساعد البلدين على مكافحة "خطر الجماعات المسلحة التي قد تتعاون مع الإرهاب".

وأشار إلى توقيع البلدين عديداً من الاتفاقيات تتعلق بالمياه، وأخرى تتعلق بتحديث منظومات الري، لمدة 10 سنوات.

وأكد رئيس الوزراء العراقي أنّ الاتفاقيات سيكون لها أثر إيجابي على حصة العراق من المياه.

أما بالنسبة لمشروع "طريق التنمية"، فأشار السوداني إلى توقيع مذكرة تفاهم رباعية (تركية-عراقية-قطرية-إماراتية)، تتضمن المبادئ الخاصة بـ"طريق التنمية".

ورأى أنّ طريق التنمية سينقل المنطقة اقتصادياً، وأنه "ليس لاختصار المسافات فحسب، بل سيتحول إلى جسر رابط بين شعوب المنطقة وثقافاتها"، مؤكداً أنّ المشروع سيعزز في الوقت نفسه أمن واستقرار المنطقة.

ومشروع "طريق التنمية" عبارة عن طريق برّي وسكة حديد يمتدان من العراق إلى تركيا وموانيها، يبلغ طولهما 1200 كيلومتر داخل العراق، ويهدفان إلى نقل البضائع بين أوروبا ودول الخليج.

وفي وقت سابق الاثنين، وصل أردوغان برفقة وفد وزاري رفيع إلى بغداد، حيث التقى نظيره عبد اللطيف رشيد ورئيس الوزراء محمد شياع السوداني، ضمن زيارة رسمية ليوم واحد عرفت توقيع سلسلة اتفاقيات ثنائية.

وتضمنت زيارة الرئيس التركي توقيع 26 اتفاقية ثنائية، في مجالات مختلفة، وأُقيم حفل التوقيع عقب لقاء جمع الرئيس أردوغان، ورئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، في القصر الجمهوري بالعاصمة بغداد.

ووقع أردوغان والسوداني "مذكرة تفاهم بشأن الإطار الاستراتيجي" و"اتفاق إطاري للتعاون في مجال المياه" بين البلدين.

كما وقَّع مسؤولون في البلدين 24 اتفاقية تعاون في مجالات التجارة والسياحة والتعليم والصحة والأمن والعلوم والتكنولوجيا والاستثمار والرياضة وغيرها.

وعقب إتمام لقاءاته في بغداد، توجَّه الرئيس أردوغان برفقة الوفد إلى مدينة أربيل بإقليم شمال العراق، حيث التقى قادة الإقليم وبحث معهم عدداً من الملفات الإقليمية والدولية.