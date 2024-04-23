أعربت الأمم المتحدة عن قلقها بشأن اكتشاف مقبرة جماعية في قطاع غزة، داعيةً إلى إجراء تحقيق "موثوق".

وقال متحدث الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، في مؤتمر صحفي، الاثنين، إن التقارير عن اكتشاف مقبرة جماعية في قطاع غزة "مثيرة للقلق للغاية".

وأضاف: "ندعو إلى إجراء تحقيق كامل في جميع مواقع المقبرة بطريقة موثوقة ومستقلة".

وقال دوجاريك إن هناك حاجة إلى وقف إطلاق النار لـ"رؤية نهاية لهذا الصراع" في قطاع غزة.

وجدد المسؤول الأممي تأكيد ضرورة تمكين العاملين في المجال الإنساني من الوصول إلى غزة بشكل أكبر، وحماية المستشفيات، وإطلاق سراح الرهائن.

والاثنين، أعلن جهاز الدفاع المدني بقطاع غزة في بيان، ارتفاع حصيلة الجثث المكتشَفة إلى 283، في مقبرة جماعية اكتُشفت، السبت، في مستشفى ناصر بمدينة خان يونس جنوبي القطاع، الذي انسحب منه جيش الاحتلال الإسرائيلي بعد انتهاكات واسعة، وفق تقارير فلسطينية.

ويتعرض القطاع منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 لحرب إسرائيلية مدمِّرة بدعم أمريكي خلّفت نحو 112 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء.