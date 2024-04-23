سياسة
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الأمم المتحدة: اكتشاف مقابر جماعية في غزة مثير للقلق.. ويجب فتح تحقيق موثوق
دعا مسؤول أممي إلى فتح تحقيق "موثوق" بشأن المقابر الجماعية المكتشَفة في قطاع غزة، مجدِّداً الدعوة إلى وقف إطلاق النار في القطاع وإنهاء الحرب.
الأمم المتحدة: اكتشاف مقابر جماعية في غزة مثير للقلق.. ويجب فتح تحقيق موثوق
البحث عن جثامين الشهداء الفلسطينيين بمقابر جماعية في خان يونس / صورة: AFP
23 أبريل 2024

أعربت الأمم المتحدة عن قلقها بشأن اكتشاف مقبرة جماعية في قطاع غزة، داعيةً إلى إجراء تحقيق "موثوق".

وقال متحدث الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، في مؤتمر صحفي، الاثنين، إن التقارير عن اكتشاف مقبرة جماعية في قطاع غزة "مثيرة للقلق للغاية".

وأضاف: "ندعو إلى إجراء تحقيق كامل في جميع مواقع المقبرة بطريقة موثوقة ومستقلة".

وقال دوجاريك إن هناك حاجة إلى وقف إطلاق النار لـ"رؤية نهاية لهذا الصراع" في قطاع غزة.

وجدد المسؤول الأممي تأكيد ضرورة تمكين العاملين في المجال الإنساني من الوصول إلى غزة بشكل أكبر، وحماية المستشفيات، وإطلاق سراح الرهائن.

والاثنين، أعلن جهاز الدفاع المدني بقطاع غزة في بيان، ارتفاع حصيلة الجثث المكتشَفة إلى 283، في مقبرة جماعية اكتُشفت، السبت، في مستشفى ناصر بمدينة خان يونس جنوبي القطاع، الذي انسحب منه جيش الاحتلال الإسرائيلي بعد انتهاكات واسعة، وفق تقارير فلسطينية.

ويتعرض القطاع منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 لحرب إسرائيلية مدمِّرة بدعم أمريكي خلّفت نحو 112 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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