سياسة
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مقررة أممية: إسرائيل تتعمد تجويع سكان غزة والقطاع يشهد إبادة
قالت المقررة الأممية الخاصة المعنية بالحقّ في الصحة البدنية والعقلية تلاتنغ موفوكينغ، إن إسرائيل تعمل بمنهجيةٍ على تجويع سكان قطاع غزة، وحرمانهم من حقوقهم، موضحة أن "غزة تشهد إبادة بشكل لا لبس فيه".
مقررة أممية: إسرائيل تتعمد تجويع سكان غزة والقطاع يشهد إبادة
مقررة أممية: إسرائيل تتعمد تجويع سكان غزة والقطاع يشهد إبادة / صورة: AA
23 أبريل 2024

ندّدَت المقررة الأممية الخاصة المعنية بالحقّ في الصحة البدنية والعقلية تلاتنغ موفوكينغ، بتعمد إسرائيل تجويع سكان قطاع غزة، وحرمانهم الممنهَج من حقوقهم.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقدته موفوكينغ الاثنين في مدينة جنيف السويسرية بشأن الوضع الصحي للفلسطينيين بقطاع غزة.

وقالت إن "غزة تشهد إبادة بشكل لا لبس فيه"، وحذرت من أن "إسرائيل تعمل بمنهجيةٍ على تجويع سكان غزة، وحرمانهم من حقوقهم".

وأضافت أنه "من الصعب جمع بيانات حول عدد الأشخاص الذين يحتاجون إلى الإجلاء الطبي في قطاع بسبب تدمير البنية التحتية".

وأشارت موفوكينغ إلى أن معدل الإجلاء الطبي في غزة "منخفض للغاية"، يبلغ 47%، لأن عديداً من مرافق الرعاية الصحية "مختلّ تماماً".

ووصفت المقررة الأممية عمليات الإجلاء الطبي بأنها "مجرد نوع من الدعم، ولكنها ليست حلّاً دائماً" لما هو مطلوب.

واختتمت موفوكينغ حديثها بالقول إن "إسرائيل لا تقتل المدنيين الفلسطينيين وتسبّب لهم ضرراً لا يمكن إصلاحه بقصفها فحسب، بل هي وحلفاؤها أيضاً يفرضون عن علم وقصد مجاعة وسوء تغذية لفترات طويلة وجفافاً".

ومنذ بدء الحرب الإسرائيلية على غزة قبل 6 أشهر، أصيب 520 من العاملين في مجال الرعاية الصحية، واستُشهد 350 آخرون.

وجرَّاء الحرب وقيود إسرائيلية، بات سكان غزة، ولا سيما محافظتي غزة والشمال، على شفا مجاعة، في ظل شُحّ شديد في إمدادات الغذاء والماء والدواء والوقود، مع نزوح نحو مليونَي فلسطيني من سكان القطاع الذي تحاصره إسرائيل منذ 17 عاماً.

وخلّفَت الحرب المستمرة على غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول عشرات آلاف الشهداء والمصابين المدنيين، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنّين، ما أدى إلى مثول إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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