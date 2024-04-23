احتفى محرك البحث العالمي على شبكة الإنترنت "غوغل" الثلاثاء، بعيد الطفولة والسيادة الوطنية في تركيا.

وغيّر غوغل الشعار Google Doodle (خربشة غوغل) في محرك البحث على صفحته الرئيسية، واستبدل بالتصميم التقليدي تصميماً آخر يشير إلى المناسبة التي تُحيِيها تركيا اليوم.

كما أتاح غوغل في صفحته الرئيسية إمكانية الاطلاع على معلومات مفصلة حول عيد الطفولة والسيادة الوطنية، عبر النقر على التصميم المذكور.

وتحتفل تركيا في 23 أبريل/نيسان سنوياً بـ"عيد الطفولة والسيادة الوطنية"، ويشارك الأتراك داخل البلاد وخارجها في فاعليات متنوعة.

يشار إلى أن مؤسس الجمهورية مصطفى كمال أتاتورك، أهدى عيد السيادة الوطنية إلى جميع أطفال تركيا والعالم، لذلك تَحوَّل اسمه إلى "عيد الطفولة والسيادة الوطنية".