سياسة
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الذهب إلى أدنى مستوى في أسبوعين مع تراجع التوتر بالشرق الأوسط
تراجعت أسعار الذهب أكثر من 2% إلى أدنى مستوى في أكثر من أسبوعين، مع تراجع المخاوف من اتساع نطاق الصراع في الشرق الأوسط، فيما ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.4%.
الذهب إلى أدنى مستوى في أسبوعين مع تراجع التوتر بالشرق الأوسط
انخفاض أسعار الذهب مع انحسار التوترات في الشرق الأوسط / صورة: AP
23 أبريل 2024

انخفضت أسعار الذهب الثلاثاء, إلى أدنى مستوياتها في أكثر من أسبوعين بعد أن انحسرت المخاوف المتعلقة بتوسع نطاق الصراع في الشرق الأوسط، مما عزز شهية المستثمرين للمخاطرة وخفض الطلب على الذهب باعتباره ملاذاً آمناً.

وهبط الذهب في المعاملات الفورية نحو 1% إلى 2304.99 دولار للأوقية بحلول الساعة 03:36 بتوقيت غرينتش، وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1.2% إلى 2318.80 دولار للأوقية.

وانخفض الذهب بأكثر من 2% في الجلسة السابقة، مسجلاً أكبر انخفاض خلال اليوم في أكثر من عام، بعد أن قالت إيران إنها لا تخطّط للردّ في أعقاب هجوم إسرائيلي بطائرات مسيرة على ما يبدو.

وتراجع صناع السياسات، بمن فيهم رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) جيروم باول، الأسبوع الماضي عن تقديم أي توجيهات بشأن الموعد المحتمَل لخفض أسعار الفائدة، قائلين بدلاً من ذلك إن السياسة النقدية يجب أن تكون تقييدية لفترة أطول.

ويقلّل ارتفاع أسعار الفائدة جاذبية الاحتفاظ بالذهب الذي لا يدرّ عائداً.

وتترقب الأسواق أيضاً صدور بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي لشهر مارس هذا الأسبوع، وهو مقياس التضخم المفضل لدى المركزي الأمريكي، لاستنباط مزيد من الدلائل عن مسار السياسة النقدية.

على صعيد المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.4% إلى 27.31 دولار للأوقية، وزاد البلاتين 0.2% إلى 919.05 دولار، في حين نزل البلاديوم 0.1% إلى 1007.58 دولار.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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