اعتقلت الشرطة الأمريكية طلاباً وأعضاء بهيئة التدريس في جامعة نيويورك خلال مظاهرة مؤيدة للفلسطينيين في الجامعة، وفق ما أفادت به شبكة سي إن إن الأمريكية.

يأتي ذلك فيما ألغت جامعة كولومبيا في نيويورك حضور الطلاب بعد أحداث إخلاء مخيم نصبه طلاب احتجاجاً على حرب إسرائيل على غزة.

كانت الشرطة الأمريكية قد اعتقلت أمس، 47 طالباً على الأقل، خلال فض اعتصام بجامعة ييل، للتنديد بالحرب الإسرائيلية على غزة.

والجمعة، أوقفت السلطات الأمريكية أكثر من 100 طالب خلال احتجاج نظَّموه في جامعة كولومبيا بمدينة نيويورك بعد أن سمحت رئيستها نعمت مينوش، لشرطة نيويورك بإخلاء مخيم أقامه طلاب للاحتجاج على الحرب الإسرائيلية في غزة.

كما شهدت عدة جامعات حول العالم احتجاجات تضامناً مع "مخيم التضامن مع غزة" في جامعة كولومبيا، احتجاجاً على اعتقال أكثر من 100 طالب من حرم الجامعة على خلفية دعمهم غزة ومطالبتهم بوقف الحرب.

وعلى أثر هذا التضامن قالت كاري زاريمبا، عضو فرع "إس جي بي" الوطني في جامعة كولومبيا، إن الدعم من الجامعات الأخرى في جميع أنحاء البلاد "غير مسبوق على الإطلاق".

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي تشنّ إسرائيل حرباً مدمرة على غزة خلَّفت أكثر من 110 آلاف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً، ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنّين، حسب بيانات فلسطينية وأممية.

وتواصل إسرائيل حربها رغم صدور قرار من مجلس الأمن بوقف إطلاق النار فوراً، ورغم مثولها أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة".