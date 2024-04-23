سياسة
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بسبب دعم غزة.. اعتقالات وإلغاء فعاليات بجامعتي نيويورك وكولومبيا
أفادت شبكة CNN الأمريكية بأن الشرطة المحلية اعتقلت طلاباً وأعضاء بهيئة التدريس في جامعة نيويورك خلال مظاهرة مؤيدة للفلسطينيين، فيما ألغت جامعة كولومبيا في المدينة حضور الطلاب بعد أحداث إخلاء مخيم نصبه طلاب احتجاجاً على حرب إسرائيل على غزة.
بسبب دعم غزة.. اعتقالات وإلغاء فعاليات بجامعتي نيويورك وكولومبيا
اعتقالات بجامعة نيويورك خلال مظاهرة مساندة لغزة / صورة: AA
23 أبريل 2024

اعتقلت الشرطة الأمريكية طلاباً وأعضاء بهيئة التدريس في جامعة نيويورك خلال مظاهرة مؤيدة للفلسطينيين في الجامعة، وفق ما أفادت به شبكة سي إن إن الأمريكية.

يأتي ذلك فيما ألغت جامعة كولومبيا في نيويورك حضور الطلاب بعد أحداث إخلاء مخيم نصبه طلاب احتجاجاً على حرب إسرائيل على غزة.

كانت الشرطة الأمريكية قد اعتقلت أمس، 47 طالباً على الأقل، خلال فض اعتصام بجامعة ييل، للتنديد بالحرب الإسرائيلية على غزة.

والجمعة، أوقفت السلطات الأمريكية أكثر من 100 طالب خلال احتجاج نظَّموه في جامعة كولومبيا بمدينة نيويورك بعد أن سمحت رئيستها نعمت مينوش، لشرطة نيويورك بإخلاء مخيم أقامه طلاب للاحتجاج على الحرب الإسرائيلية في غزة.

كما شهدت عدة جامعات حول العالم احتجاجات تضامناً مع "مخيم التضامن مع غزة" في جامعة كولومبيا، احتجاجاً على اعتقال أكثر من 100 طالب من حرم الجامعة على خلفية دعمهم غزة ومطالبتهم بوقف الحرب.

وعلى أثر هذا التضامن قالت كاري زاريمبا، عضو فرع "إس جي بي" الوطني في جامعة كولومبيا، إن الدعم من الجامعات الأخرى في جميع أنحاء البلاد "غير مسبوق على الإطلاق".

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي تشنّ إسرائيل حرباً مدمرة على غزة خلَّفت أكثر من 110 آلاف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً، ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنّين، حسب بيانات فلسطينية وأممية.

وتواصل إسرائيل حربها رغم صدور قرار من مجلس الأمن بوقف إطلاق النار فوراً، ورغم مثولها أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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