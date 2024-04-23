سياسة
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تركيا تحتفل بعيد الطفولة والسيادة الوطنية.. وقورتولموش يزور ضريح أتاتورك
تحتفل تركيا، الثلاثاء، بعيد الطفولة والسيادة الوطنية، من خلال فعاليات متنوعة في عموم البلاد. وزار رئيس البرلمان نعمان قورتولموش، ووفد من أركان الدولة، ضريح مؤسس الجمهورية مصطفى كمال أتاتورك، في أنقرة بمناسبة الذكرى السنوية الـ104 لافتتاح البرلمان.
تركيا تحتفل بعيد الطفولة والسيادة الوطنية.. وقورتولموش يزور ضريح أتاتورك
تركيا تحتفل بعيد الطفولة والسيادة الوطنية والذكرى السنوية الـ104 لافتتاح البرلمان / صورة: AA
23 أبريل 2024

تحتفل تركيا، الثلاثاء، بعيد الطفولة والسيادة الوطنية، من خلال فعاليات متنوعة في عموم البلاد، وفي البعثات الخارجية.

ويوافق العيد الوطني 23 أبريل/نيسان من كل عام، وهو التاريخ الذي وُضع فيه حجر أساس الجمهورية التركية، وافتُتح فيه البرلمان التركي عام 1920.

وزار رئيس البرلمان نعمان قورتولموش، ووفد من أركان الدولة، ضريح مؤسس الجمهورية مصطفى كمال أتاتورك، في العاصمة أنقرة، بمناسبة الذكرى السنوية الـ104 لافتتاح البرلمان، وعيد الطفولة والسيادة الوطنية.

وكان الاحتفال في هذا التاريخ يجري تحت عنوان "يوم السيادة الوطنية"، وقد بدأ الاحتفال به على أنه يوم للطفولة منذ عام 1935.

وبخصوص السيادة الوطنية، من المعتاد أن تنظم الإدارات المحلية الاحتفاليات الرسمية في كل مدينة بوضع إكليل على تماثيل أتاتورك، وتوضع الأعلام الوطنية الصغيرة والكبيرة على مخارج البنايات وشرفاتها.

ويظلّ الأطفال الموضوع الأول لفاعليات يوم السيادة الوطنية، إذ يردّدون القصائد الوطنية في هذه الفعاليات.

ويُعَدّ ضريح أتاتورك في أنقرة مركزاً رئيسياً للاحتفال، إذ يزوره الزعماء الأتراك في هذه المناسبة.

كما أن الاحتفالات تشهد تقليداً مميزاً يعطي بعض الأطفال فرصة للاستبدال بالكبار، إذ يترك رئيس الجمهورية، وأعضاء في البرلمان، وحكام ولايات، وقادة شرطة، وعدد من المسؤولين رفيعي المستوى، مقاعدهم ليجلس عليها الأطفال ليوم واحد، في إطار التعبير عن رمزية هذا اليوم.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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