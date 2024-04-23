سياسة
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"سفراء السلام والحب".. أمينة أردوغان تحتفي بعيد الطفولة والسيادة الوطنية
احتفت أمينة أردوغان عقيلة الرئيس التركي، بـ"عيد الطفولة والسيادة الوطنية"، وبالذكرى 104 لافتتاح البرلمان، وأكدت أن تركيا ستصل إلى مستويات أعلى بفضل أطفالها الذين سيصبحون "سفراء السلام والحب".
"سفراء السلام والحب".. أمينة أردوغان تحتفي بعيد الطفولة والسيادة الوطنية
أمينة أردوغان عقيلة الرئيس التركي / Others
23 أبريل 2024

نشرت أمينة أردوغان عقيلة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الثلاثاء، رسالة تهنئة بـ"عيد الطفولة والسيادة الوطنية"، وبحلول الذكرى 104 لافتتاح البرلمان.

وعبر حسابها على منصة إكس هنأت أردوغان أطفال تركيا قائلة: "نور مستقبلنا يشرق في أعيُن أطفالنا المبتسمة".

وأضافت: "نحن نعلم أن كل واحد منهم هو جوهرة نمَت في هذه الأراضي، وبفضل ذكائهم وعملهم الجادّ ووطنيتهم، ستصل تركيا إلى مستويات أعلى".

وأكدت: "أهنئ كل الأطفال الذين أعتقد من كل قلبي أنهم سيصبحون سفراء السلام والحب من خلال اتخاذ العلم والعقل دليلاً لهم".

وبالتزامن مع الذكرى السنوية لافتتاح البرلمان، تحتفل تركيا في 23 أبريل/نيسان من كل عام، بـ"عيد الطفولة والسيادة الوطنية"، ويشارك الأتراك داخل البلاد وخارجها في فاعليات متنوعة احتفالاً به.

يُشار إلى أن مؤسس الجمهورية مصطفى كمال أتاتورك، أهدى عيد السيادة الوطنية التركي إلى جميع أطفال العالم، لذلك تَحوَّل اسمه إلى "عيد الطفولة والسيادة الوطنية".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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