أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن تركيا ستواصل كشف الحقائق والصدح علناً بجرائم القتل التي ترتكبها إسرائيل ضد الفلسطينيين في غزة، كما ستواصل وضع كل الأدلة على جرائم الاحتلال أمام محكمة العدل الدولية.

وقال أردوغان في تصريحات على متن الطائرة الرئاسية خلال عودته من زيارة رسمية للعراق، الاثنين، إن "هتلر العصر رئيس الوزارء الإسرائيلي نتنياهو وشركاءه في الجريمة على غزة لن يفلتوا من المساءلة".

وشدد أردوغان قائلاً: "سنواصل كشف الحقائق والصدح علناً بجرائم القتل التي ترتكبها إسرائيل"، مردفاً: "نحن مع إخواننا، مترابطين ترابط الظفر باللحم، ولا أحد يتوهم أننا ننام قريري العين وهم يتألمون".

ورأى الرئيس التركي أن سيطرة الاحتلال على غزة "من شأنها فتح الباب أمام عمليات احتلال أخرى"، مضيفاً أن "إتاحة المجال أمام استيطان الإرهابيين الإسرائيليين في غزة يجعل إسرائيل أكثر عدوانية".

إلى ذلك، شدد أردوغان على أنّ الإرهاب يهدد استقرار العراق ورؤيته التنموية، وأن القضاء على تنظيم PKK الإرهابي يصبّ في مصلحة العراق.

وقال الرئيس التركي: "تنظيم PKK/PYD/YPG يهدد استقرار العراق ونموه وسلامته، وإزالة هذا التهديد يصب في مصلحة بغداد".

وتابع في هذا الشأن: "رحّبنا بإعلان العراق PKK تنظيماً محظوراً في البلاد، وأعربنا مرة أخرى عن رغبتنا في إعلان بغداد PKK تنظيماً إرهابياً وإنهاء وجوده تماماً على الأراضي العراقية".

وأضاف: "من الضروري بالنسبة لرؤية العراق التنموية وأمن الاستثمارات الدولية أن تُردم حُفر الإرهاب".

وأكد أردوغان عزم تركيا على إنهاء الإرهاب بطريقة أو بأخرى، قائلاً: "لن نفسح المجال أبداً للذين يعملون مع التنظيمات الإرهابية ويستخدمونها أدوات".

وتعليقاً على استهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي طاقم TRT عربي وإصابة مصورها في غزة، قال أردوغان: "إسرائيل تستهدف الصحفيين لطمس الأدلة على جرائمها وارتكابها إبادة في غزة".

وأضاف: "نتمنى الشفاء العاجل لمصور TRT عربي، وسنواصل وضع الأدلّة على جرائم إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية".

وفي وقت سابق الاثنين، وصل أردوغان برفقة وفد وزاري رفيع إلى بغداد، حيث التقى نظيره عبد اللطيف رشيد، ورئيس الوزراء محمد شياع السوداني، ضمن زيارة رسمية ليوم واحد عرفت توقيع سلسلة اتفاقيات ثنائية.

وتضمنت زيارة الرئيس التركي توقيع 26 اتفاقية ثنائية، في مجالات مختلفة، وأُقيم حفل التوقيع عقب لقاء جمع الرئيس أردوغان، ورئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، في القصر الجمهوري بالعاصمة بغداد.

ووقَّع أردوغان والسوداني "مذكرة تفاهم بشأن الإطار الاستراتيجي" و"اتفاق إطاري للتعاون في مجال المياه" بين البلدين.

كما جرى توقيع مذكرة تفاهم رباعية للتعاون حول مشروع "طريق التنمية" بين تركيا والعراق وقطر والإمارات، في القصر الجمهوري بالعاصمة بغداد، برعاية الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني.

وعقب إتمام لقاءاته في بغداد، توجَّه الرئيس أردوغان برفقة الوفد إلى مدينة أربيل بإقليم شمال العراق، حيث التقى قادة الإقليم وبحث معهم عدداً من الملفات الإقليمية والدولية.