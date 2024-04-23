نفذت الشرطة البلجيكية الثلاثاء، حملة مداهمات لمكاتب ما يسمى الهيكل الإعلامي لتنظيم PKK الإرهابي في الإقليم الفلامندي شمال البلاد.

وأفاد إعلام محلي بأن الشرطة داهمت مكتبين لقناتين تليفزيونيتين تروّجان تنظيم PKK الإرهابي بمدينة ديندرليو التابعة للإقليم الفلامندي.

وأضاف أن العملية التي استمرّت نحو 5 ساعات أسفرت عن ضبط بعض الحواسيب وعديد من الوثائق.

يُذكر أنه في نهاية مارس/آذار الماضي شهِدَت بلجيكا أعمال شغب نفّذَتها مجموعة من أنصار PKK الإرهابي، طالت مؤسسات الاتحاد الأوروبي وممتلكات الجالية التركية.

وحذر رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو آنذاك من إبداء التعاطف تجاه التنظيم الإرهابي، قائلاً: "لا يمكن التسامح مع إبداء التعاطف تجاه تنظيم مصنَّف في قائمة الإرهاب مثل PKK، وممارسة الاستفزاز".