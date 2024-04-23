قالت "سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، الثلاثاء، إنها قصفت مستوطنتي سديروت ونيرعام الإسرائيليتين المحاذيتين لقطاع غزة برشقات صاروخية.

وأوضحت سرايا القدس في منشور على منصة تليغرام: "قصفنا سديروت ونيرعام ومغتصبات غلاف غزة برشقات صاروخية رداً على جرائم العدو الصهيوني بحق أبناء شعبنا".

وفي وقت سابق اليوم، قالت القناة 13 العبرية إن الجيش الإسرائيلي "اعترض 4 صواريخ في سديروت دون وقوع إصابات".

كما نشرت القناة 12 العبرية فيديو يُظهر اشتعال النيران في مستودع نتيجة إصابته بشظايا أحد هذه الصواريخ.

وعلَّقت على الفيديو: "اشتعال النيران بمستودع في سديروت، على ما يبدو بسبب شظايا صاروخ جرى اعتراضه".

وذكرت القناة 12 أن الجيش الإسرائيلي ردّ بنيران المدفعية على مصدر إطلاق الصواريخ، على حد تعبيرها.

يأتي ذلك بالتزامن مع مرور 200 يوم على شن إسرائيل حرباً مدمرة على غزة بدعم أمريكي، خلَّفت نحو 112 ألفاً بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة ودماراً هائلاً، حسب بيانات فلسطينية وأممية.

وتواصل إسرائيل حربها المدمِّرة على غزة رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي بوقف إطلاق النار فوراً، ورغم مثولها أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب إبادة جماعية.