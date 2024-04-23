هنأ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، شعبه بـ"عيد الطفولة والسيادة الوطنية"، وبحلول الذكرى الـ104 لافتتاح البرلمان، الذي يصادف 23 أبريل/نيسان من كل عام.

وقال أردوغان عبر حسابه على منصة إكس، الثلاثاء: "آمل أن يكون كل يوم عيد مليئاً بالفرحة لأطفالنا، الذين هم ضمانة مستقبلنا".

وأضاف: "أحيّي بكل احترام ذكرى كل من أسهم في الوضع الحالي لبلدنا، خصوصاً مصطفى كمال أتاتورك، أول رئيس لجمعيتنا الوطنية الكبرى، والقائد الأعلى لحرب الاستقلال، ومؤسس جمهوريتنا".

وترحَّم الرئيس أردوغان على "شهدائنا الأبطال الذين ضحّوا بحياتهم دون أن ترفّ لهم عين من أجل استقلالنا ومستقبلنا".

ونظَّمت هيئة الإذاعة والتليفزيون التركية (TRT)، الثلاثاء، حفلاً ومهرجاناً للأطفال في المجمع الرئاسي بمناسبة "عيد الطفولة والسيادة الوطنية"، والتقى خلاله الرئيس أردوغان أطفال تركيا.

وبالتزامن مع الذكرى السنوية لافتتاح البرلمان، تحتفل تركيا في 23 أبريل/نيسان من كل عام، بـ"عيد الطفولة والسيادة الوطنية".

يُشار إلى أن مؤسس الجمهورية مصطفى كمال أتاتورك، أهدى عيد السيادة الوطنية التركي إلى جميع أطفال العالم، لذلك تَحوَّل اسمه إلى "عيد الطفولة والسيادة الوطنية".