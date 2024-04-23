قال رئيس هيئة شؤون الأسرى التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية قدورة فارس، الثلاثاء، إن الأسرى في السجون الإسرائيلية يتعرضون لانتهاكات متصاعدة ستكون نتائجها كارثية على صحتهم الجسدية والنفسية.

وأضاف فارس في تصريحات أن "ما ظهر على صحة عدد من الأسرى المفرج عنهم والذين فقدوا جزءاً كبيراً من أوزانهم، عينة بسيطة مما يتعرض له ويعيشه نحو 10 آلاف أسير في السجون الإسرائيلية".

وتابع: "باتت تظهر على الأسرى مشكلات صحية تقتضي علاجاً مطولاً، ليس مجرد أنهم فقدوا جزءاً كبيراً من أوزانهم، وإنما هناك أضرار صحية جسدية تتعلق بأجهزة الجسم والحالة النفسية".

وعن الأسرى الأطفال، قال: "لدينا تفكير خاص بالأسرى صغار السن، وأصبح من الضروري الاستعانة بأطباء نفسيين، وهناك أسرى أفرج عنهم قبل أيام لم يستطيعوا النوم".

وأكد أن "النتائج الكارثية لجريمة التجويع والاعتداءات الوحشية والضرب والتوترات والاكتظاظ ستحدث انهيارات كبيرة في صفوف أسرانا".

8430 معتقلاً بالضفة

في السياق ذاته، قال نادي الأسير الفلسطيني، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت ما لا يقل عن 8430 فلسطينياً بالضّفة الغربية المحتلة، بما فيها مدينة القدس خلال 200 يوم من الحرب على الفلسطينيين.

وأشار النادي في بيان إلى أن "قوات الاحتلال الإسرائيلي نفذت حملات اعتقال واسعة في أنحاء فلسطين كافة، وتمكّنت المؤسسات في إطار متابعتها توثيق عدد حالات الاعتقال بعد السابع من أكتوبر/تشرين الأول في الضّفة بما فيها القدس، وبلغت حالات الاعتقال حتى اليوم ما لا يقل عن 8430 حالة اعتقال".

وبيّن أن من بين المعتقلين 280 سيدة وفتاة (الإحصائية تشمل النساء اللواتي اعتقلن من الأراضي المحتلة عام 1948، واللواتي اعتقلن من الضّفة ويحملن هويات تشير إلى أنهم من سكان غزة).

وأوضح البيان أن من بين المعتقلين 540 قاصراً.

وقال: "أغلبية من أبقى الاحتلال على اعتقالهم جرى تحويلهم للاعتقال الإداريّ (دون تهمة)، أو تقدمت بحقهم لوائح (اتهام) حول التحريض على مواقع التواصل الاجتماعي".

سجون الاحتلال الإسرائيلية

وتشمل معطيات المعتقلين منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي مَن أبقت سلطات الاحتلال على اعتقالهم ومَن أفرجت عنهم لاحقاً، وفق البيان.

وبلغ إجمالي عدد الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلية بحسب البيان حتى بداية أبريل/نيسان أكثر من 9500، بينهم أكثر من 3660 معتقلاً إدارياً.

وبموازاة حربه على غزة، صعَّد الجيش ومستوطنون إسرائيليون اعتداءاتهم على فلسطينيين وممتلكاتهم بالضفة، بما فيها القدس، ما أدى إلى مقتل 487 فلسطينياً وإصابة نحو 4 آلاف و900، حسب مؤسسات فلسطينية معنية.

بينما خلفت الحرب المتواصلة على غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، أكثر من 112 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنّين، وفق بيانات فلسطينية وأممية.

وتواصل إسرائيل هذه الحرب رغم صدور قرار من مجلس الأمن بوقف إطلاق النار فوراً، وكذلك رغم مثولها أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية".​​​​​​​