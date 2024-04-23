سياسة
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بوريل: دمار مدن قطاع غزة فاق ما حدث بألمانيا في الحرب العالمية الثانية
وصف الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والأمنية جوزيب بوريل الدمار الذي خلّفته الحرب الإسرائيلية في مدن غزة بأنه "أكبر مما تعرضت له مدن ألمانيا خلال الحرب العالمية الثانية"، مشيراً إلى تضرر أكثر من 60% من البنية التحتية المادية في القطاع.
بوريل: دمار مدن قطاع غزة فاق ما حدث بألمانيا في الحرب العالمية الثانية
بوريل يعتبر دمار مدن غزة أكبر مما حدث بألمانيا في الحرب العالمية الثانية / صورة: AA Archive
23 أبريل 2024

اعتبر الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، أن الدمار الذي تعرضت له مدن قطاع غزة بفعل الحرب الإسرائيلية، فاق ما تعرضت له مدن ألمانيا خلال الحرب العالمية الثانية.

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها بوريل في جلسة عامة للبرلمان الأوروبي، الثلاثاء، بمدينة ستراسبورغ الفرنسية.

وأشار بوريل إلى تجاوز ضحايا الحرب الإسرائيلية على غزة 110 آلاف شهيد ومصاب، مضيفاً: "يمكننا القول إن أكثر من 60% من البنية التحتية المادية في غزة تضررت، منها 35% دُمرت بالكامل".

وتابع: "تعرضت مدن غزة لتدمير أكبر مما تعرضت له المدن الألمانية في الحرب العالمية الثانية".

ونوه بوريل بـ"مقتل 249 من العاملين في المجال الإنساني ونحو 100 صحفي في الهجمات الإسرائيلية على غزة".

ودعا المسؤول الأوروبي إسرائيل إلى "احترام القانون الدولي وتنفيذ الإجراءات المؤقتة لمحكمة العدل الدولية وضمان حماية جميع المدنيين".

وتواصل إسرائيل حربها المدمّرة على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي بوقف إطلاق النار فوراً، ورغم مثولها أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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