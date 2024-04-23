اعتقلت الشرطة الأمريكية 133 طالباً على الأقل، خلال فض اعتصام بجامعة نيويورك للتنديد بالحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة منذ 200 يوم.

وأعلنت شرطة نيويورك توقيف 133 شخصاً وتخلية سبيلهم بعد صدور استدعاءات قضائية بحقهم، مع تسارع وتيرة التحركات الاحتجاجية كذلك في جامعتي ييل وكولومبيا وغيرها من الكليات.

وبدأت الشرطة، ليل الاثنين، حملة اعتقالات لمتظاهرين في مخيم أقيم في حرم جامعة نيويورك.

وقال متحدّث باسم جامعة نيويورك: "إن قرار طلب تدخّل الشرطة جاء بعدما عمد عدد إضافي من المحتجين الذين يُعتقد أن كثيراً منهم ليسوا من طلاب جامعة نيويورك، إلى اختراق العوائق الموضوعة حول المخيم".

وجاء في بيان للمتحدث نشرته الجامعة في موقعها الإلكتروني أن هذا التطوّر "غيّر بشكل دراماتيكي" الوضع، مشيراً إلى "سلوكيات غير منضبطة وتخريبية وعدائية" مع "هتافات ترهيبية وحوادث عدة تنطوي على معاداة للسامية".

وأضاف المتحدث: "نظراً إلى ما سبق وما يشكّله الاختراق من مخاطر على السلامة، طلبنا المساعدة من شرطة نيويورك. وحضّت الشرطة الموجودين في الساحة على المغادرة بسلام، لكنها نفّذت في نهاية المطاف عدداً من الاعتقالات".

وقال المتحدث إن الكلية مستمرة بدعم حرية التعبير والحفاظ على سلامة طلابها.

وبدأت التحركات الاحتجاجية في الأسبوع الماضي في جامعة كولومبيا في نيويورك، وأقام عدد من المتظاهرين "مخيم تضامن مع غزة" في حرم الكلية.

لكن جرى توقيف أكثر من مئة من المحتجين بعدما طلبت سلطات الجامعة من الشرطة الحضور إلى حرم جامعة كولومبيا الخميس، في خطوة يبدو أنها أدت إلى تصعيد التوتر ودفعت عدداً أكبر من الأشخاص للمشاركة في التحرك نهاية الأسبوع.

كذلك نظّمت تظاهرات في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا وجامعتي ميشيغن وييل، حيث جرى وقف 47 شخصاً على الأقل، الاثنين، بعدما رفضوا أوامر فضّ التجمّع.

وشهدت الجامعات الأمريكية مظاهرات ومسيرات متعددة تعبيراً عن التضامن مع غزة، ورفضاً لتقديم إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن السلاح والدعم الاقتصادي إلى إسرائيل.

واختبرت التظاهرات في الجامعات الأمريكية حرية التعبير في البلاد، إذ يطالب الطلاب المؤيدين للفلسطينيين جامعاتهم بإدانة العدوان على غزة الذي تجاوز اليوم المئتين على التوالي، وأوقع أكثر من 34 ألف شهيد فلسطيني، كما يطالبون الجامعات بسحب استثماراتها من الشركات التي تبيع الأسلحة لإسرائيل.