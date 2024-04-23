سياسة
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لبنان.. مقتل سيدة وطفلة وإصابة 6 آخرين في غارة إسرائيلية دمّرت منزلهم
قُتلت سيدة وطفلة "ابنة شقيقها" وأصيب 6 آخرون من العائلة نفسها، في غارة إسرائيلية استهدفت منزلهم ببلدة حانين جنوبي لبنان، حسب ما أفادت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية، مشيرة إلى أن المنزل المستهدف قد دُمّر بالكامل.
لبنان.. مقتل سيدة وطفلة وإصابة 6 آخرين في غارة إسرائيلية دمّرت منزلهم
تجدد القصف الإسرائيلي على مناطق بلبنان / صورة: AFP Archive
23 أبريل 2024

أعلنت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية، مساء الثلاثاء، مقتل سيدة وابنة شقيقها وإصابة 6 آخرين من العائلة نفسها، في غارة إسرائيلية استهدفت منزلهم في بلدة حانين جنوبي البلاد.

وأفادت الوكالة بأن المقاتلات الحربية الإسرائيلية نفّذت غارة على منزل مواطن في بلدة حانين، وهو مؤلَّف من طابقين وأطلقت صاروخين تجاهه، ما أسفر عن تدميره بالكامل "وكانت تقطنه عائلة لم تغادر البلدة منذ بداية الاعتداءات الإسرائيلية".

وتمكنت فرق الإسعاف من سحب 6 جرحى، كما جرى انتشال جثمان الفتاة سارة قشاقش (11 عاماً) بينما عثر على جثمان مريم قشاقش تحت الأنقاض بعد أكثر من ساعتين من وقوع الغارة، وفق الوكالة.

وحتى الساعة 18:05 (ت.غ)، لم يصدر عن جيش الاحتلال الإسرائيلي تعليق بالخصوص، لكنه أعلن في وقت سابق الثلاثاء، قصف مبانٍ عسكرية في مناطق عيتا الشعب وبليدا ومركبا جنوبي لبنان، ضمن ارتفاع وتيرة التصعيد الحدودي مع حزب الله.

و"تضامناً مع قطاع غزة"، يتبادل حزب الله وفصائل فلسطينية في لبنان مع جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفاً يومياً متقطعاً، أسفر عن سقوط قتلى وجرحى على الجانبين، معظمهم في لبنان.

ويشن جيش الاحتلال منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول حرباً مدمرة على غزة خلّفت نحو 112 ألف شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، ما استدعى محاكمة تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بدعوى "إبادة جماعية".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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