أثار إعلان جهاز الدفاع المدني الفلسطيني اكتشاف مئات الجثث بمقبرة جماعية في مستشفى "ناصر" بمدينة خان يونس، بعد انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي منه إدانات واسعة ومطالب بمحاسبة إسرائيل.

وكان الدفاع المدني الفلسطيني في قطاع غزة أعلن الثلاثاء إخراج طواقمه نحو 340 جثة استشهد أصحابها ودفنوا على يد قوات الاحتلال في مجمع ناصر الطبي.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، الثلاثاء، إن التقارير عن العثور على مقابر جماعية في غزة مثيرة للقلق.

بينما أدانت السعودية استمرار قوات الاحتلال الإسرائيلي في ارتكاب "جرائم الحرب الشنيعة" في قطاع غزة من دون رادع، وآخرها اكتشاف مقابر جماعية في مجمع ناصر الطبي بمدينة خان يونس جنوبي القطاع.

وأكدت الخارجية السعودية في بيان الثلاثاء، أن إخفاق المجتمع الدولي في تفعيل آليات المحاسبة تجاه انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي لقواعد القانون الدولي لن ينتج عنه سوى مزيد من الانتهاكات وتفاقم المآسي الإنسانية والدمار. كما جددت المملكة مطالبتها المجتمع الدولي بالاضطلاع بمسؤوليته تجاه وقف اعتداءات الاحتلال على المدنيين في قطاع غزة ومحاسبته على المجازر التي ارتكبها.

وبدورها، أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية استمرار "جرائم الحرب البشعة" التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، وآخرها اكتشاف المقابر الجماعية في باحة مجمع ناصر الطبي.

وأكد الناطق باسم الوزارة السفير الدكتور سفيان القضاة، إدانة المملكة واستنكارها المطلق لهذه الأفعال والجرائم التي تمثل انتهاكاً صارخاً لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتمثل جرائم حرب على المجتمع الدولي بأكمله، وواجب التصدي لها ومحاسبة المسؤولين عنها.

وشدّد القضاة على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته ووقف الحرب المستعرة على قطاع غزة، وما تنتجه من معاناة وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وبما يضمن حماية المدنيين، وإيصال المساعدات الإنسانية الكافية والمستدامة لجميع أنحاء القطاع.

كانت السلطات الفلسطينية أعلنت العثور على مئات الجثث في مقابر جماعية بمستشفى ناصر في خان يونس هذا الأسبوع بعد مغادرة القوات الإسرائيلية. كما أفادت تقارير بالعثور على جثث في مستشفى الشفاء بعد عملية للقوات الخاصة الإسرائيلية.

من جهته، نفى جيش الاحتلال، الثلاثاء، الاتهامات لقواته بدفن مئات الجثث في إحدى باحات مستشفى في قطاع غزة وزعم أن "لا أساس لها من الصحة".

وقال في بيان إن "الادعاء بأن الجيش الإسرائيلي دفن جثثاً فلسطينية لا أساس له من الصحة"، مع إقراره بفحصه للجثامين التي كانت مدفونة في المنشأة الصحية.

وزعم أن الجثث دفنها فلسطينيون في منطقة مستشفى ناصر، وأنه "فحصها" في إطار الجهود المبذولة لتحديد مكان المحتجزين الإسرائيليين في غزة.

وأضاف "أُجري الفحص بعناية وحصراً في الأماكن التي أشارت معلومات استخباراتية إلى احتمال وجود رهائن فيها".

وأكد بيان الجيش أن "الجثث التي فُحصت والتي لا تعود للرهائن الإسرائيليين أعيدت إلى مكانها" من دون تقديم مزيد من التفاصيل.

وتواصل إسرائيل حربها المدمّرة على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي بوقف إطلاق النار فوراً، ورغم مثولها أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية".