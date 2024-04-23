قال وزير النقل والبنية التحتية التركي عبد القادر أورال أوغلو، إن قمة رباعية وزارية بين تركيا والعراق والإمارات وقطر ستُعقَد قريباً بخصوص مشروع "طريق التنمية".

وأوضح الوزير التركي في تصريح صحفي الثلاثاء، أن مذكرة التفاهم التي وُقّعت الاثنين بين تركيا والعراق وقطر والإمارات في بغداد، للتعاون حول مشروع "طريق التنمية"، كانت اتفاقاً ثنائياً، لكن بجهود تركية وعراقية شمل أيضاً الإمارات وقطر.

وأضاف أن اجتماعات أسبوعية تجري بين مسؤولي كل من تركيا والعراق، وستُعقَد قمة رباعية خلال الشهرين المقبلين.

وذكر أورال أوغلو أنهم سيفتتحون مكاتب في العراق وتركيا في إطار المشروع في الأشهر المقبلة، مشيراً إلى أنه مع تشغيل طريق التنمية سيرتفع حجم التجارة من 20 مليار دولار إلى 30-40 مليار دولار.

والاثنين وقّعَت تركيا والعراق وقطر والإمارات في بغداد، مذكرة تفاهم رباعية للتعاون حول مشروع "طريق التنمية"، برعاية الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني.

ومشروع "طريق التنمية" طريق برية وسكة حديد تمتدّ من العراق إلى تركيا وموانيها، يبلغ طوله 1200 كيلومتر داخل العراق، ويهدف إلى نقل البضائع بين أوروبا ودول الخليج.