سياسة
2 دقيقة قراءة
انقطاع الكهرباء بمناطق شمال إسرائيل جراء إطلاق صواريخ من لبنان
انقطع التيار الكهربائي، مساء الثلاثاء، في "كريات شمونة" و"مرغليوت" شمال إسرائيل جراء إطلاق حزب الله صواريخ من لبنان، وفق إعلام عبري.
انقطاع الكهرباء بمناطق شمال إسرائيل جراء إطلاق صواريخ من لبنان
انقطاع الكهرباء بمناطق شمال إسرائيل جراء إطلاق صواريخ من لبنان / Others
23 أبريل 2024

انقطع التيار الكهربائي، مساء الثلاثاء، في "كريات شمونة" و"مرغليوت" شمال إسرائيل جراء إطلاق حزب الله صواريخ من لبنان، وفق إعلام عبري.

وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت: "انقطعت إمدادات الكهرباء في موشاف مرغليوت في الجليل الأعلى، وحسب شهود عيان تم تسجيل سقوط عدة صواريخ في المنطقة دون تفعيل الإنذارات".

وأضافت: "كما أبلغ سكان كريات شمونة عن انقطاع التيار الكهربائي".

وفي وقت سابق من مساء الثلاثاء، دوت صافرات الإنذار في كر يات شمونة والمنارة شمال إسرائيل.

من جانبه، قال حزب الله في بيان: "استهدف مجاهدونا مستعمرة مرغليوت (بلدة هونين اللبنانية المحتلة) بعشرات صواريخ ‌‏الكاتيوشا وذلك ردا على جرائم العدو الاسرائيلي".

وأضاف الحزب في بيان منفصل، أن مقاتليه استهدفوا ‌‌‌‏"مبنى ‏يتموضع فيه جنود العدو الإسرائيلي في مستعمرة المنارة بالأسلحة المناسبة وأصابوه إصابة ‏مباشرة".

وتضامناً مع قطاع غزة الذي يتعرض منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، لعدوان وحرب إسرائيلية مدمرة بدعم أمريكي، يتبادل حزب الله وفصائل لبنانية وفلسطينية مع جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفاً يومياً عند الحدود، أسفر عن قتلى وجرحى بين الطرفين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us