انقطع التيار الكهربائي، مساء الثلاثاء، في "كريات شمونة" و"مرغليوت" شمال إسرائيل جراء إطلاق حزب الله صواريخ من لبنان، وفق إعلام عبري.

وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت: "انقطعت إمدادات الكهرباء في موشاف مرغليوت في الجليل الأعلى، وحسب شهود عيان تم تسجيل سقوط عدة صواريخ في المنطقة دون تفعيل الإنذارات".

وأضافت: "كما أبلغ سكان كريات شمونة عن انقطاع التيار الكهربائي".

وفي وقت سابق من مساء الثلاثاء، دوت صافرات الإنذار في كر يات شمونة والمنارة شمال إسرائيل.

من جانبه، قال حزب الله في بيان: "استهدف مجاهدونا مستعمرة مرغليوت (بلدة هونين اللبنانية المحتلة) بعشرات صواريخ ‌‏الكاتيوشا وذلك ردا على جرائم العدو الاسرائيلي".

وأضاف الحزب في بيان منفصل، أن مقاتليه استهدفوا ‌‌‌‏"مبنى ‏يتموضع فيه جنود العدو الإسرائيلي في مستعمرة المنارة بالأسلحة المناسبة وأصابوه إصابة ‏مباشرة".

وتضامناً مع قطاع غزة الذي يتعرض منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، لعدوان وحرب إسرائيلية مدمرة بدعم أمريكي، يتبادل حزب الله وفصائل لبنانية وفلسطينية مع جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفاً يومياً عند الحدود، أسفر عن قتلى وجرحى بين الطرفين.