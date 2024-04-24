أقام طلاب مؤيدون للفلسطينيين مخيمات في المزيد من الجامعات في شتى أنحاء الولايات المتحدة احتجاجاً على العدوان الإسرائيلي على غزة، رغم وقائع الاعتقال الجماعي في مظاهرات مماثلة في عدد من جامعات الساحل الشرقي في الأيام الماضية.

تشمل الاحتجاجات الآخذة في الاتساع اعتزام ائتلاف جماعات يهودية معارضة للحرب الإسرائيلية على غزة إغلاق شارع بروكلين، حيث يقيم زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الأمريكي تشاك شومر.

يأتي الاحتجاج في الليلة الثانية من عيد الفصح اليهودي الذي يستمر أسبوعا، وهو ضمن عشرات الاحتجاجات التي نظمها الائتلاف في مدن في أنحاء الولايات المتحدة، منها بورتلاند وأوريجون وسياتل.

وألقت السلطات القبض على مئات الطلاب وآخرين في جامعات كولومبيا وييل ونيويورك منذ يوم الجمعة.

وأثار المدافعون عن الحقوق المدنية، بمن فيهم اتحاد الحريات المدنية الأمريكي، مخاوف تتعلق بحرية التعبير إزاء الاعتقالات.

اتساع نطاق الاحتجاجات

ومن بين المخيمات الجديدة، نصب طلاب جامعة كاليفورنيا في بيركلي، و هي جامعة اشتهرت بنشاطها الطلابي خلال الستينيات- خياما للتضامن مع المتظاهرين في الجامعات الأخرى.

وفي كاليفورنيا أيضا، أغلقت السلطات حرم جامعة كال بولي هومبولت، وهي جامعة عامة في أركاتا.

وفي حرم جامعة مينيسوتا في سانت بول، أزالت الشرطة أحد المخيمات بعد أن طلبت منها الجامعة التحرك، زاعمة وجود "انتهاكات سياسة الجامعة وقانون التعدي على ممتلكات الغير".

وتأتي الاحتجاجات الجديدة في أعقاب القبض على أكثر من 120 محتجا في حرم جامعة نيويورك في وقت متأخر الاثنين، وفق متحدث باسم شرطة مدينة نيويورك. وقالت الشرطة إن سلطات الجامعة طلبت المساعدة، وإن المحتجين لم يتركوا أماكنهم بحلول الموعد النهائي الذي حددته الجامعة.

وأُلقي القبض على أكثر من 100 طالب في جامعة كولومبيا الأسبوع الماضي، وألغت جامعة نيويورك حضور الطلاب الاثنين. وقالت الجامعة الثلاثاء إن الدراسة لبقية العام ستكون بالحضور الشخصي أو عبر الإنترنت.

وشهدت الجامعات الأمريكية مظاهرات ومسيرات متعددة تعبيراً عن التضامن مع غزة، ورفضاً لتقديم إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن السلاح والدعم الاقتصادي إلى إسرائيل.

واختبرت التظاهرات في الجامعات الأمريكية حرية التعبير في البلاد، إذ يطالب الطلاب المؤيدين للفلسطينيين جامعاتهم بإدانة العدوان على غزة الذي تجاوز اليوم المئتين على التوالي، وأوقع أكثر من 34 ألف شهيد فلسطيني، كما يطالبون الجامعات بسحب استثماراتها من الشركات التي تبيع الأسلحة لإسرائيل.