سياسة
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أردوغان يلتقي الرئيس الألماني الأربعاء في أنقرة
يلتقي الرئيس التركي أردوغان الرئيس الألماني شتاينماير  في العاصمة التركية أنقرة. وأفاد بيان من الرئاسة التركية أن الرئيسين سيتناولان خلال اللقاء العلاقات الثنائية، والاعتداءات الإسرائيلية في فلسطين، إضافة إلى آخر المستجدات الإقليمية والدولية.
أردوغان يلتقي الرئيس الألماني الأربعاء في أنقرة
أردوغان يلتقي الرئيس الألماني في أنقرة / صورة: Reuters
24 أبريل 2024

يستقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير، اليوم الأربعاء في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة.

ويُجري شتاينماير زيارة رسمية لتركيا تستمر 3 أيام بمناسبة المئوية الأولى لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بين البلدين وتلبية لدعوة الرئيس أردوغان. وتعد الزيارة الأولى لشتاينماير إلى تركيا بصفته رئيساً للجمهورية.

وذكر بيان صادر عن دائرة الاتصال في الرئاسة التركية أن الرئيسين سيتناولان خلال لقائهما العلاقات الثنائية بكل جوانبها، إضافة إلى تقييم الخطوات التي يمكن اتخاذها لتطوير التعاون بين البلدين.

وأضاف البيان أن أردوغان وشتاينماير سيناقشان أيضاً خلال اجتماعهما الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية، وآخر الأوضاع في المنطقة، وآخر تطورات الحرب الحرب الروسية-الأوكرانية، والعلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي، وملفات إقليمية ودولية.

ومساء الثلاثاء حطت طائرة الرئيس الألماني والوفد المرافق في مطار أسنبوغا في أنقرة، وكان في استقباله والي العاصمة واصب شاهين وعدد من المسؤولين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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