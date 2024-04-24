أقرّ الكونغرس الأمريكي الثلاثاء، في ختام أشهر طويلة من المفاوضات الشاقة، حزمة مساعدات عسكرية واقتصادية ضخمة تبلغ قيمتها 95 مليار دولار، وتتضمّن دعماً لكلّ من أوكرانيا وإسرائيل وتايوان.

وبُعيد أيام من إقرار مجلس النواب الأمريكي هذه الحزمة من المساعدات، أقرّ مجلس الشيوخ النصّ بدعم واسع من الحزبين الديمقراطي والجمهوري.

ووافق المجلس بغالبية 79 صوتا مقابل 18 على 4 مشاريع قوانين أقرها مجلس النواب السبت الماضي.

ومعظم المساعدات عسكرية وهي بقيمة 95 مليار دولار لأوكرانيا وإسرائيل وتايوان وشركاء الولايات المتحدة في المحيطين الهندي والهادي، وتم دمج مشاريع القوانين الأربعة في حزمة واحدة في مجلس الشيوخ.

وأكبر المساعدات التي تقدر قيمتها بنحو 61 مليار دولار ستذهب لأوكرانيا، والثانية بقيمة 26 مليار دولار لإسرائيل، ومساعدات إنسانية للمدنيين في مناطق النزاع حول العالم، والثالثة بقيمة 8.12 مليارات دولار مساعدة أمنية لتايوان وحلفاء أميركا في منطقة المحيطين الهندي والهادي.

وعلّق زعيم الغالبية الجمهورية السيناتور تشاك شومر، على قرار مجلس الشيوخ قائلاً: "هذا المساء، بعد أكثر من ستّة أشهر من العمل الشاقّ وعديد من التقلّبات والمنعطفات، ترسل أمريكا رسالة إلى العالم أجمع مفادها أننّا لن ندير لكم ظهورنا".

بدوره قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن "الكونغرس الأمريكي استجاب لنداء التاريخ بإقراره هذا القانون الذي يهدف إلى تعزيز أمننا القومي وإرسال رسالة إلى العالم حول قوة القيادة الأمريكية".

وأكّد بايدن في بيان أنّ الولايات المتّحدة "ستبدأ إرسال أسلحة ومعدّات إلى أوكرانيا هذا الأسبوع".

من جانبه شكر وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس مجلس الشيوخ الأمريكي الأربعاء، على إقراره مساعدات عسكرية بقيمة 13 مليار دولار، معتبراً أن ذلك يوجّه "رسالة قوية" إلى "أعداء" الدولة العبرية.

وقال وزير الخارجية في منشور على منصة إكس: "أشكر مجلس الشيوخ الأمريكي على تبنّيه بأغلبية كبيرة من الحزبين هذه المساعدة لإسرائيل".

وأضاف كاتس أن "حزمة المساعدات الإسرائيلية التي أقرّها مجلسا الكونغرس الآن هي شهادة واضحة على قوة تحالفنا وترسل رسالة قوية إلى جميع أعدائنا".

وفي كييف، سارع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى شكر مجلس الشيوخ الأمريكي على إقرار الحزمة.

وكتب زيلينسكي في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي: "أنا ممتنّ لمجلس الشيوخ الأمريكي على موافقته اليوم على المساعدات الحيوية لأوكرانيا".

في المقابل قال مكتب شؤون تايوان التابع للصين الأربعاء، إن بكين تعارض بشدةٍ إدراج ما تصفه بـ"المحتوى المتعلق بتايوان" في حزمة من أربعة مشروعات قوانين أقرها الكونغرس الأمريكي، تتضمن تقديم مساعدات عسكرية لتايوان.

وأضاف المتحدث باسم المكتب أن الصين حثّت الولايات المتحدة على الوفاء بالتزامها عدم دعم "استقلال تايوان" بإجراءات ملموسة، والتوقف عن تسليحها بأي شكل.

يأتي تصويت الكونغرس مع دخول الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة يومها الأول بعد المئتين. وخلّفَت الحرب المستمرة على غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول عشرات آلاف الشهداء والمصابين المدنيين، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنّين، ما أدّى إلى مثول إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة".