أعلنت الولايات المتحدة أنّها ستباشر "قريباً جداً" بناء ميناء عائم قبالة سواحل غزة بهدف تسهيل إيصال المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

وقال المتحدّث باسم البنتاغون بات رايدر, خلال مؤتمر صحفي الثلاثاء إنّ السفن المحمّلة بالمعدّات اللازمة لبناء هذا الميناء العائم والرصيف البحري الذي سيخدمه وصلت إلى البحر المتوسط.

وأضاف أنّ "جميع السفن الضرورية موجودة في منطقة البحر الأبيض المتوسط وهي على أهبة الاستعداد" لتنفيذ هذه المهمة.

وتابع "بإمكاننا البدء في عملية البناء قريباً جداً".

وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن للمرة الأولى هذا المشروع في مطلع مارس/آذار المنصرم، .

وقال بايدن يومها إنّه أمر الجيش الأمريكي ببناء هذا الميناء العائم لإيصال المساعدات إلى قطاع غزة عن طريق البحر بعدما عرقل الاحتلال الإسرائيلي إيصالها برّاً.

ويتكوّن المشروع من ميناء بحري عائم مؤقت يسمح للسفن الضخمة، عسكرية أو مدنية، بالرسو فيه لإفراغ حمولتها ونقلها إلى سفن أصغر حجماً يمكنها إيصال هذه المساعدات إلى رصيف بحري متصل بالساحل.

وشدّد مسؤولون أمريكيون على أنّ بناء هذا الميناء لا يتطلّب أيّ جندي أمريكي على الأرض في قطاع غزة، لكن مع ذلك، فإنّ الجنود الأمريكيين سيكونون خلال بنائهم الميناء على مقربة من القطاع، وهي عملية ستضمن أمنها القوات الإسرائيلية.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، يشن الاحتلال الإسرائيلي، حرباً مدمرة على غزة، خلفت نحو 112 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة ودماراً هائلاً، حسب بيانات فلسطينية وأممية.

ويواصل الاحتلال حربه رغم صدور قرار من مجلس الأمن بوقف إطلاق النار فوراً، وكذلك رغم مثوله أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية".