سياسة
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تركيا تعلن توقيف 11 مشتبهاً بانتمائه إلى تنظيم داعش الإرهابي
نفذت الشرطة التركية عملية أمنية ضد مشتبه بانتمائهم إلى تنظيم داعش الإرهابي أسفرت عن توقيف 11 شخصاً بولاية إزمير.
تركيا تعلن توقيف 11 مشتبهاً بانتمائه إلى تنظيم داعش الإرهابي
تركيا تعلن توقيف 11 مشتبهاً بانتمائه إلى تنظيم داعش الإرهابي / صورة: AA
24 أبريل 2024

وقفت السلطات الأمنية التركية الأربعاء 11 شخصاً يشتبه بانتمائهم إلى تنظيم داعش الإرهابي في عملية بولاية إزمير غربي البلاد.

ونفذت فرق من شعبة مكافحة الإرهاب بولاية إزمير، ومديرية الاستخبارات، بالتنسيق مع مكتب المدعي العام، عملية أمنية متزامنة على 13 عنواناً في ولاية إزمير لأشخاص يشتبه بانتمائهم إلى تنظيم داعش الإرهابي، وفق مصادر أمنية.

وأضافت المصادر أن الفرق وقفت 11 من بين 13 مشتبهاً به مطلوباً، وجرى خلال عمليات التفتيش ضبط كميات كبيرة من المواد الرقمية و4 منشورات محظورة.

وأشارت المصادر إلى أن الجهود متواصلة لتوقيف 2 آخرين من المشتبه بهم.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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