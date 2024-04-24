وقفت السلطات الأمنية التركية الأربعاء 11 شخصاً يشتبه بانتمائهم إلى تنظيم داعش الإرهابي في عملية بولاية إزمير غربي البلاد.

ونفذت فرق من شعبة مكافحة الإرهاب بولاية إزمير، ومديرية الاستخبارات، بالتنسيق مع مكتب المدعي العام، عملية أمنية متزامنة على 13 عنواناً في ولاية إزمير لأشخاص يشتبه بانتمائهم إلى تنظيم داعش الإرهابي، وفق مصادر أمنية.

وأضافت المصادر أن الفرق وقفت 11 من بين 13 مشتبهاً به مطلوباً، وجرى خلال عمليات التفتيش ضبط كميات كبيرة من المواد الرقمية و4 منشورات محظورة.

وأشارت المصادر إلى أن الجهود متواصلة لتوقيف 2 آخرين من المشتبه بهم.