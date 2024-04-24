سياسة
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جنوب إفريقيا تدعو "الجنائية الدولية" إلى فتح تحقيق بالمقابر الجماعية في غزة
دعت وزارة العلاقات الدولية والتعاون في جنوب إفريقيا، إلى فتح تحقيق عاجل في المقابر الجماعية التي اكتُشفت في مستشفيي ناصر والشفاء بعد انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي منهما.
جنوب إفريقيا تدعو "الجنائية الدولية" إلى فتح تحقيق بالمقابر الجماعية في غزة
نقل الجثث المكتشفة في مجمع ناصر الطبي / صورة: AFP
24 أبريل 2024

حثت جنوب إفريقيا الأربعاء المحكمة الجنائية الدولية لفتح تحقيق "شامل ومحايد" في المقابر الجماعية التي جرى اكتشافها في قطاع غزة عقب انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي من بعض المناطق.

وأشارت وزارة العلاقات الدولية والتعاون في جنوب إفريقيا في بيان إلى حالة الرعب التي برزت بعد اكتشاف مقابر جماعية في مستشفيي ناصر والشفاء بعد انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي منهما.

وقالت: "إن هذه النتائج المروعة تتطلب إجراء تحقيقات عاجلة وشاملة لضمان العدالة والمساءلة".

والاثنين، أعلن جهاز الدفاع المدني بقطاع غزة في بيان، ارتفاع حصيلة الجثث المكتشفة إلى 283، في مقبرة جماعية اكتشفت السبت في مستشفى ناصر بمدينة خان يونس جنوب القطاع، الذي انسحب منه جيش الاحتلال بعد انتهاكات واسعة.

وشدد البيان على أن إسرائيل التي تواصل حربها على غزة، تتجاهل قرارات محكمة العدل الدولية، وتظل دون عقاب.

وأشار إلى أن الأدلة المتعلقة بعمليات القتل الجماعي التي ارتكبتها إسرائيل ضد المدنيين تشير إلى جرائم حرب وإبادة جماعية.

وأضاف: "ندعو المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات لتقديم مرتكبي الجرائم إلى العدالة".

وذكر البيان أن المحكمة الجنائية الدولية لها ولاية قضائية على الوضع في فلسطين، وقال: "إننا نحث المحكمة الجنائية الدولية على إطلاق تحقيق شامل ومحايد في هذه القضية، وفقاً لمعايير القانون الدولي، للكشف عن الحقائق وتقديم المسؤولين عنها إلى العدالة".

وأشار إلى أن القانون الإنساني الدولي يحمي حياة الإنسان في أوقات الحرب بحظر الهجمات ضد المدنيين، مؤكداً أنه من الواجب المشترك للمجتمع الدولي ضمان التحقيق بشكل مناسب في الفظائع المرتكبة.

ويشنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول حرباً مدمرة على غزة، خلّفَت عشرات آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم أطفال ونساء، ما استدعى محاكمة تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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