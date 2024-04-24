سياسة
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تركيا تدعو إلى تمثيل متساوٍ بين الدول وإصلاح نظام الأمم المتحدة
دعا سادات أونال مندوب تركيا الدائم لدى الأمم المتحدة إلى إصلاح نظام الأمم المتحدة والتمثيل المتساوي بين الدول، قائلاً: "يجب علينا خلق قواسم مشتركة بشأن القضايا الحاسمة".
تركيا تدعو إلى تمثيل متساوٍ بين الدول وإصلاح نظام الأمم المتحدة
تركيا تدعو إلى التمثيل المتساوي بين الدول وإصلاح نظام الأمم المتحدة / صورة: Reuters
24 أبريل 2024

أكد مندوب تركيا الدائم لدى الأمم المتحدة سادات أونال، الحاجة إلى التمثيل المتساوي بين الدول في نظام الأمم المتحدة.

جاء ذلك في كلمة ألقاها بفعالية أقيمت في "البيت التركي" بنيويورك مساء الثلاثاء، وحضرها مندوبو عديد من الدول في الأمم المتحدة، إلى جانب مسؤولين من المنظمة الدولية وموظفين دبلوماسيين.

وقال أونال إنه توجد حاجة أيضاً إلى إجراء إصلاحات في الأمم المتحدة لإقامة توازن بين الوظيفيّة والفاعلية.

وبيّن أن من مصلحة البشرية إحراز تقدم في هذا السياق في أقرب وقت ممكن.

وأفاد بأن السلام والأمن والتنمية وحقوق الإنسان التي تمثل الأولويات الرئيسية للأمم المتحدة، قضايا مترابطة يجب معالجتها بمقاربة شاملة.

وأضاف: "تظل الأمم المتحدة رغم كل شيء، المنصة العالمية الأكثر شمولاً للتصدي لتحديات عصرنا".

وشدد أونال على ضرورة التحلي بالأمل رغم بعض الإخفاقات التي شهدناها في العصر الحديث.

وتابع: "يجب علينا خلق قواسم مشتركة بشأن القضايا الحاسمة".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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