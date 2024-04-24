سياسة
2 دقيقة قراءة
علييف: فرنسا واليونان والهند تسلّح أرمينيا ضد أذربيجان
انتقد الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف تسليح فرنسا والهند واليونان أرمينيا ضد أذربيجان، محذراً من اتخاذ "تدابير جادة" إذا شعرت باكو بتهديد.
علييف: فرنسا واليونان والهند تسلّح أرمينيا ضد أذربيجان
علييف / صورة: Reuters
24 أبريل 2024

قال الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، إن فرنسا والهند واليونان تسلّح أرمينيا ضد بلاده.

وأضاف في فاعلية بالعاصمة باكو أمس الثلاثاء: "لا يمكننا الجلوس والانتظار، لقد نقلنا موقفنا بوضوح إلى الحكومة الأرمينية والأطراف التي تحاول حمايتها".

وتابع: "إذا شعرنا بتهديد خطير فسيتعين علينا اتخاذ تدابير جادة".

وتَطرَّق علييف إلى مفاوضات السلام مع أرمينيا قائلاً: "نحن أقرب من أي وقت مضى إلى توقيع اتفاق سلام".

وأضاف: "الآن أصبح لدينا تفاهم مشترك حول الشكل الذي ينبغي أن يكون عليه اتفاق السلام، نحن بحاجة فقط إلى العمل على التفاصيل، ولكن بالطبع يحتاج كلا الجانبين إلى الوقت".

وفي 7 ديسمبر/كانون الأول الماضي، أفاد بيان مشترك صادر عن الرئاسة الأذربيجانية ورئاسة الوزراء الأرمينية، إلى أن المحادثات بين البلدين تمخضت عن اتفاق بشأن اتخاذ خطوات مهمة لتعزيز الثقة بين الدولتين.

وأكد البيان أن يريفان وباكو مصممتان على تطبيع العلاقات بينهما وإبرام معاهدة سلام على أساس احترام مبادئ السيادة والسلامة الإقليمية.

وفي ما يتعلق بالعلاقات مع تركيا، أكد علييف أن "الوحدة التركية الأذربيجانية مقياس مهم للأمن والاستقرار الإقليميين".

وأردف: "ينبغي أن يكون التقارب بين تركيا وأرمينيا والتطبيع بين أذربيجان وأرمينيا بالتوازي، وموقفنا وموقف الرئيس التركي يسير في هذا الاتجاه".

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us