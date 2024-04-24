سياسة
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بسبب حرب غزة.. موقع فرنسي: طلبات الإسرائيليين لجوازات أجنبية تضاعفت 5 مرات
كشف تحقيق نشره موقع "أوريان 21" الفرنسي، أن طلبات الإسرائيليين لدى القنصليات الغربية للحصول على جوازات سفر أجنبية تضاعفت إلى 5 أمثال ما كانت عليه في مثل هذه الفترة من العام الماضي، نتيجة خوفهم من المجهول بسبب الحرب على غزة،
بسبب حرب غزة.. موقع فرنسي: طلبات الإسرائيليين لجوازات أجنبية تضاعفت 5 مرات
موقع فرنسي: طلبات الإسرائيليين لجوازات أجنبية تضاعفت 5 مرات / صورة: AFP
24 أبريل 2024

قال موقع "أوريان 21" الفرنسي، إن تذمّراً يسود قطاعات من الإسرائيليين وخوفاً من المجهول بسبب الحرب على غزة، مشيراً إلى تزايد الإقبال على طلبات الحصول على جوازات السفر الغربية.

ونقل الموقع الفرنسي عن دبلوماسي أوروبي رفيع -اشترط عدم نشر اسمه- قوله إن طلبات الإسرائيليين لدى القنصليات الغربية للحصول على جوازات سفر أجنبية تضاعفت إلى 5 أمثال ما كانت عليه في مثل هذه الفترة من العام الماضي.

كما أوضح الموقع في التحقيق الذي نشره، أن نحو 5 ملايين إسرائيلي لديهم أصلاً جواز سفر ثانٍ، أي قرابة نصف السكان.

وتضمن التحقيق، شهادات عدد من الإسرائيليين، وبعضهم ممن هاجروا إلى إسرائيل حديثاً، وهم يتحدثون عن صدمتهم من حالة التوتر والخوف، ويقولون إنهم عازمون على العودة من حيث أتوا.

وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، كشفت صحيفة "زمان إسرائيل" عن مغادرة نحو 370 ألفاً لإسرائيل منذ بداية الحرب على غزة، ونقلت عن سلطة السكان والهجرة الإسرائيلية (حكومية) أنه "منذ بداية الحرب، غادر حوالي 370 ألف إسرائيلي، منهم أكثر من 230 ألفاً منذ بداية الحرب حتى نهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي ونحو 140 ألفاً آخرين خلال نوفمبر/تشرين الثاني الماضي".

وقالت الصحيفة إنه توجد هجرة سلبية لنحو نصف مليون شخص، ولا يشمل ذلك آلاف العمال الأجانب واللاجئين والدبلوماسيين الذين غادروا إسرائيل.

وخلّفَت الحرب المستمرة على غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول عشرات آلاف الشهداء والمصابين المدنيين، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنّين، ما أدّى إلى مثول إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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